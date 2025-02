Americana; reforma de praça no Zanaga e desinfeta no Jd São Pedro

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, entrega a reforma da Praça de Esportes Professor Roberto Polati, no bairro Antônio Zanaga, nesta quinta-feira (6), às 17h. O espaço recebeu uma série de melhorias em toda a estrutura, além da implantação de novos equipamentos para o lazer e a prática de esportes.

As obras incluíram a pintura geral da praça, revitalização da quadra do ginásio, reforma dos banheiros e vestiários – com substituição de louças e metais, troca das esquadrias por alvenaria e troca das portas –, reforma das instalações elétricas e hidráulicas, troca de toda a iluminação de LED, construção de duas quadras de basquete 3×3, implantação de campo de areia, instalação de playground e nova identificação visual. O investimento no local foi de R$ 1.190.189,69, recurso com origem no FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).

“Essa era uma reforma muito esperada por toda a comunidade do Zanaga e agora vamos entregar um espaço totalmente revitalizado, com estrutura de qualidade para atender tanto os esportistas quanto as famílias que utilizam o local para os momentos de lazer. Essa é mais uma das melhorias que estamos realizando nos equipamentos esportivos da cidade, reforçando nosso compromisso com o esporte e o bem-estar da população”, celebrou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Durante os últimos dias, o espaço recebeu os ajustes finais para a entrega da reforma, que incluíram limpeza geral, reforço na pintura, reparos nas calçadas, roçagem, paisagismo e outras intervenções executadas pela Secretaria de Esportes.

“Esse investimento faz parte do nosso planejamento para modernizar os espaços públicos e garantir que a população tenha acesso a locais bem estruturados para esporte e lazer. A reforma dessa praça soma-se a outras melhorias já entregues e às que ainda estão por vir, ampliando as opções de lazer e convívio em nossa cidade”, destacou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

As melhorias na Praça de Esportes do Zanaga fazem parte de uma série de revitalizações nos equipamentos esportivos de Americana. No ano passado, a Prefeitura entregou reformas em três Praças de Esportes de regiões diferentes do município: São Manoel, Nova Americana e Jardim Ipiranga. Em 2025, além do espaço do Zanaga, está prevista também a inauguração da nova praça que está sendo construída no bairro Santa Sofia, na região do Portal, além da continuidade das melhorias na Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro.

DAE Americana inicia desinsetização na região do Jardim São Pedro

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou a desinsetização nas redes coletoras de esgoto na região do Jardim São Pedro nesta quarta-feira (5). Os próximos bairros atendidos serão Vila Santa Catarina, Vila Galo e Conserva.

Todas as regiões da cidade vão receber o serviço de desinsetização para o controle de pragas nos poços de visita das redes coletoras das vias públicas em um prazo de 12 meses, segundo o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

“É um trabalho contínuo e necessário para evitar a proliferação de pragas, combatendo baratas, ratos e, consequentemente, diminuir o número de escorpiões, que são os predadores das baratas, evitando acidentes com a população”, explica Marcos.

Durante o procedimento é aplicado inseticida líquido e por termonebulização nos poços de visita para combater as baratas. Já para a desratização é usado inseticida em forma de iscas sólidas. Os inseticidas têm ação prolongada, combatendo novas infestações.

Os moradores dos bairros que irão receber o serviço devem fechar os ralos da residência para evitar a entrada de baratas, que podem sair por meio das frestas das tampas metálicas dos poços de visitas, mas elas morrem em pouco tempo por conta da ação do veneno.