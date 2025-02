O carnaval está se aproximando e cada vez mais são lançadas músicas voltadas para o período, mas neste mar de novos lançamentos é preciso ser estratégico para conseguir um bom destaque.

Esse foi o segredo de uma das grandes apostas para o carnaval 2025, a faixa “Me leva (moça)”, uma parceria entre a Companhia do Kaprixxo, DG, Batidão Stronda e Latino, lançada no último dia 25 trazendo uma nova versão da regravação do grupo “Companhia do Kaprixxo”, do sucesso de Latino nos anos 90 “Me leva”.

A faixa já alcançou quase 250 mil criações no Instagram e alcançou as reproduções em alta nas plataformas de streaming.

Qual o segredo do sucesso da faixa no carnaval?

De acordo com Jeff Nuno, CEO da LUJO NETWORK, empresa internacional de distribuição digital, a recepção positiva da música vem de uma ótima estratégia de lançamento.

“Entender esse case ajuda a entender a trajetória de uma música para o sucesso, o lançamento da faixa teve um grande apelo comercial por vários fatores, primeiro, o fato de trazer consigo a bagagem de um grande hit dos anos 90, segundo, o timing de lançamento próximo do sucesso da faixa principal e, terceiro, as parcerias assertivas”.

“O carnaval é o período de lançamentos mais competitivo do mercado, se destacar se torna uma tarefa muito difícil, por isso, é fundamental ter um lançamento que formule uma boa base para a música ser trabalhada no período”, afirma Jeff Nuno.

