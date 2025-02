A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste institui pontos de retirada de doações, localizados por região das áreas afetadas pelos alagamentos. O objetivo é facilitar o acesso das famílias atingidas. As doações estão disponíveis a partir desta quarta-feira (5), nos locais abaixo.

O trabalho intersetorial da Prefeitura envolve acolhimento das pessoas, coleta de informações e necessidades, limpeza das casas, entrega de kit limpeza, higiene, arrecadação e distribuição de doações.

As doações recebidas por empresas e pessoas solidárias passam por triagem para organização realizada por servidores e voluntários e são encaminhadas às famílias e/ou pontos de retirada.

As famílias que não receberam contato de algumas das equipes por não se encontrar na residência nos momentos da visita, podem procurar a Secretaria de Promoção Social, no Centro Social Urbano ou ligar para (19) 3455.6969.

Confira os pontos de retirada das doações:

NAS (Núcleo de Assistência Social) do San Marino

Rua Narciso Bizetto, 13 – Jd. San Marino

Telefone: (19) 3455.7050

Retirada de doações para as famílias do Jardim Batagin

Centro Social Urbano (CSU)

Av. de Cillo, 650 – Jd. Belo Horizonte

Telefone: (19) 3455.6969

Retirada das famílias da Vila Diva, Vila Lola, Jardim Conceição, Vila Sartori

NAS do Cruzeiro do Sul

Rua São Sebastião, 176 – Cruzeiro do Sul

Telefone: (19) 3455.7483

Retirada das famílias do Cruzeiro do Sul

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Vista Alegre

Rua Eneide Brocatto de Barros, 135 – Jd. Vista Alegre

Telefone: (19) 3455.2542

Retirada das famílias do Santa Alice

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. As famílias que tiverem dificuldade de retirar podem entrar em contato com a Secretaria de Promoção Social, pelo telefone (19) 3455.6969.

