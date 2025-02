O secretário nacional Denis Andia (MDB) conversou com o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), para juntos definirem um plano de recuperação visando a obtenção de recursos do governo federal para a cidade, castigada pelas chuvas nos últimos dias.

Fala Denis Andia com prefeito Piovezan

“Foi uma boa conversa com o prefeito Rafael no sentido de somar esforços ao que a prefeitura já vem realizando. Depois do acolhimento às famílias desabrigadas e o processo de normalização realizado pela prefeitura, será necessário recuperar a infraestrutura pública eventualmente danificada ou comprometida pelo grande volume de água”.

Nesta terça, dia 4, Andia se reuniu com o Secretário Nacional da Defesa Civil, Wolnei Barreiros. A conversa visou disponibilizar recursos para obras de recuperação da infraestrutura pública afetada pelas águas. A Defesa Civil Nacional dispõe de recursos específicos para a reconstrução de infraestrutura pública como encostas, calçadas, ruas, pontes e outros equipamentos que sejam danificados por eventos climáticos.

“Importante somar forças e buscar recursos para os desafios. Etapa importante que virá na sequência ao acolhimento. Meu compromisso com a cidade segue cada vez maior. Vamos juntos superar o momento e seguir em frente”, lembrou.

O ex-prefeito também ressaltou o bom trabalho que a prefeitura e o DAE estão realizando diante de toda a situação provocada pelas chuvas.

“Aproveito para cumprimentar todas as equipes da prefeitura e do DAE, lideradas pelo Rafael, e destacar o coração generoso dos barbarenses, que demonstraram que nossa gente é feita de amor”, complementou Denis Andia.

