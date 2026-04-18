Nova Odessa informa funcionamento de serviços na 2ª e terça (feriado)

Serviços essenciais funcionam normalmente nestes dias 20 (segunda-feira) e 21 (terça-feira); demais retornam na quarta-feira

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No ponto facultativo desta segunda-feira (20/04) e no feriado de Tiradentes (21/04), o Paço Municipal e os demais serviços não essenciais da Prefeitura de Nova Odessa não terão expediente. O atendimento ao público será retomado na quarta-feira (22/04), das 8h30 às 16h. Já os serviços essenciais vão funcionar normalmente, na quinta e sexta-feira. Confira:

Saúde

Na Saúde, o atendimento do Hospital Municipal e do Pronto Socorro (urgência e emergência) serão mantidos 24 horas, durante todo o feriado. O PA do Alvorada também funcionará normalmente, das 7h às 19h. Já no Ambulatório de Especialidades, nas Unidades Básicas de Saíde (UBS’s), nas farmácias municipais, no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), no CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher), no CRI (Centro de Referência em Infectologia) e no Bem-Estar Animal, o expediente vai até sexta-feira, sendo retomado na quarta-feira.

Coleta de Lixo

A Coden Ambiental, responsável pelos serviços de Saneamento Básico do município, suspenderá o atendimento presencial ao público na segunda e terça-feira, mas a coleta de lixo funcionará normalmente. Para situações de emergência durante o feriado, como falta d’água ou rompimento de redes de água e esgoto, a Coden disponibiliza seu plantão 24h pelo telefone gratuito 0800 771 1195.

Demais órgãos e escolas

Na segunda e terça-feira, também não haverá expediente no Poupatempo, Procon, Posto Local de Trabalho (PLT), Banco do Povo, Junta Militar, Posto do Sebrae, CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e Fundo Social de Solidariedade. Nas escolas da rede municipal de ensino as aulas também se encerram na sexta-feira e retornam na quarta-feira.

Entretenimento, cultura e lazer

O Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa, permanecerá aberto durante todo o feriado, das 6h às 21h. O Parque das Crianças permanecerá fechado na segunda-feira para manutenção e limpeza, mas estará aberto na terça-feira, das 9h às 21h.

A Feira Noturna da Rodoviária, que acontece na quinta-feira, a Feira Noturna do Santa Rita, que acontece na sexta-feira, e a Feira Livre, que acontece aos sábados de manhã na Rua Anchieta, não terão interrupção.

O Teatro Municipal também segue com sua programação normal. Já a Biblioteca estará fechada na segunda e na terça-feira e retoma as atividades na quarta-feira.

Chamadas de emergência

Em casos de emergência, os canais de atendimento seguem ativos: Defesa Civil (19) 99545-6418; Corpo de Bombeiros 193; Polícia Militar 190; Guarda Municipal (19) 3466-1900 ou 153.

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