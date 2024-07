Nova Odessa ‘libera’ fonte interativa para crianças nesta terça

A Prefeitura de Nova Odessa e a Midas Incorporadora e Administradora Ltda, do empresário José Messias Sposito, abrem para utilização do público nesta terça-feira (23/07/2024), às 15h, a nova Fonte Interativa Ornamental construída no interior do recém-inaugurado Parque Municipal das Crianças. O lançamento da nova atração será aberto ao público em geral.

“A Fonte Interativa possui 20 jatos de água ‘dançantes’, criados para proporcionar momentos de alegria e diversão para todas as crianças da nossa cidade. A fonte utiliza um reservatório de água subterrâneo com tratamento especial, pensado para trazer economia e sustentabilidade. Este é um projeto inovador que nossa cidade nunca teve antes, idealizado pela atual gestão e ‘abraçado’ pela Midas”, explicou a engenheira Camila Machado, da empresa parceira.

A nova atração para as crianças vinha sendo testada ao longo das últimas semanas. Como os equipamentos que fazem a Fonte Interativa funcionar não podem ficar ligados ininterruptamente, ela vai funcionar diariamente, de terça-feira a domingo, das 10h às 12h e das 14h30 às 18h.

Segundo Camila, a Fonte Interativa é formada por 20 bicos “Vulcano” articulados na vertical. Para o tratamento da água da fonte, há um conjunto de filtragem equipado com válvulas em termoplástico, garantindo maior qualidade no tratamento da água.

Além de tirar da água as impurezas e sujeiras, o filtro executa a aspiração e a filtração de todas as partículas em suspensão. Ele movimenta a água, oxigenando-a e evitando que seja contaminada por focos de larvas e insetos transmissores de doenças. Além do equipamento de filtragem de água, foram instalados dispositivos de retorno de água do filtro, dispositivo de aspiração de água do filtro, grelha protetora de sucção de fundo.

“A Fonte Interativa tem uma casa de máquinas subterrânea, instalados os seus equipamentos de pressurização como painéis de comando e demais equipamentos de controle e regulagem. Um conjunto de válvula controlará o nível mínimo do reservatório na casa de máquinas”, explicou a engenheira.

O PARQUE

Inaugurado no último dia 30/06/2024, o Parque Municipal das Crianças foi viabilizado pela atual gestão e construído numa área municipal de 10,5 mil metros quadrados como contrapartida da Midas, num investimento estimado em R$ 5 milhões.

O local já conta com playgrounds baby (para crianças de 2 a 5 anos), kids (6 a 12 anos) e inclusivo (para crianças com necessidades especiais), Casa na Árvore, xadrez gigante, quadra, quadra de areia, campo de futebol, pet place, jardim de contemplação, bebedouros e sanitários, entre outras atrações.

Sucesso junto às famílias da cidade e também turistas, o Parque das Crianças de Nova Odessa tem entrada gratuita e funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 21h. O espaço de lazer e encontro das famílias de toda a região fica na Avenida Brasil, altura do nº 800, Parque Fabrício – em frente à empresa Nova Plast.

Dicas para brincar na Fonte Interativa:

• Corra, pule e brinque no meio dos jatos de água.

• Tente pegar a água com as mãos ou desviar dos jatos.

• Incentive as crianças a brincarem e explorarem a fonte com segurança.

• Preste atenção ao chão, pois ele pode ficar escorregadio.

• Use roupas de banho ou roupas que possam molhar.

• Use calçados que não escorreguem, como chinelos de borracha ou sandálias de praia, que são ideais.

• Supervisione as crianças pequenas para garantir que brinquem com segurança.

• Deixe a água te molhar e aproveite para se refrescar, especialmente em dias quentes.

Benefícios de brincar em uma Fonte Interativa:

• Diversão: é uma atividade divertida tanto para crianças quanto para adultos.

• Refresco: ajuda a se refrescar nos dias de calor.

• Atividade física: correr e brincar na água é uma forma de exercício leve e prazeroso.