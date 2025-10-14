Nova Odessa inicia ações do Outubro Rosa com palestra idosos no Fundo Social

Atividade faz parte de ações voltadas à conscientização e à promoção da saúde da mulher

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Saúde e do Fundo Social de Solidariedade, deu início nesta segunda-feira (13/10) às ações do Outubro Rosa no município. A abertura oficial aconteceu com uma palestra ministrada pela enfermeira Raquel Santos, coordenadora do Pronto Atendimento do Jardim Alvorada, às participantes do Programa Melhor Idade.

Durante o encontro, Raquel abordou temas como prevenção, autocuidado e a importância do acompanhamento médico regular. A atividade faz parte de uma série de ações voltadas à conscientização e à promoção da saúde da mulher.

A programação do Outubro Rosa em Nova Odessa inclui palestras em vários setores da administração municipal, coletas de exames de Papanicolau, vacinação contra HPV, orientações sobre o câncer de mama e atividades de prevenção ao câncer bucal. As ações seguem ao longo da semana e no sábado, 25 de outubro, ocorre a tradicional Caminhada da Conscientização Outubro Rosa, com saída às 8h, em frente ao Paço Municipal e chegada à Praça Central José Gazzetta.

Vale-camiseta

O prazo para troca das doações de uma lata de leite em pó de 380g ou 400g, ou um pacote de fraldas descartáveis (infantis ou adultas), pelo vale-camiseta da caminhada foi prorrogado para o dia 23 de outubro ou enquanto durar os estoques. Os interessados deverão entregar as doações das 9h às 16h, na sede do Fundo Social (Rua Heitor Penteado, nº 199, Centro).

