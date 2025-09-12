Nova Odessa solicita investimentos em Saúde no Orçamento Estadual de 2026

A Secretaria de Finanças e Planejamento de Nova Odessa participou da 14ª audiência do Orçamento Estadual 2026, realizada na noite da última sexta-feira (05/09), na Câmara Municipal de Americana, promovida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Na ocasião, o município apresentou pedidos de inclusão de investimentos com foco nas áreas de Saúde e Infraestrutura.

Entre as principais demandas apresentadas estão o aumento dos repasses para atendimentos de Atenção Básica, Média e Alta Complexidade; a aquisição de veículos para transporte de pacientes, garantindo acesso a tratamentos especializados em municípios de referência; a compra de um aparelho de hemodiálise, voltada à ampliação da capacidade de atendimento a pacientes renais crônicos, e a aquisição de máquinas e veículos pesados — como trator, caminhão-pipa, caminhão-caçamba, pá-carregadeira, escavadeira hidráulica e motoniveladora — para renovar a frota municipal e aprimorar a prestação dos serviços públicos, especialmente nas áreas rurais.

Entre os meses de setembro e outubro, os deputados integrantes da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp viajarão 30 cidades de diferentes regiões do Estado para consultar, diretamente com os cidadãos, quais são as principais demandas dos municípios paulistas.

Todo o trabalho produzido durante esses encontros será incorporado à Lei Orçamentária Anual (LOA). Esse documento prevê a arrecadação estadual e fixa as despesas do ano seguinte, servindo de instrumento para planejamento de investimentos em diversas áreas, como Saúde, Educação, Segurança Pública, entre outras.

