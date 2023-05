O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) autorizou nesta semana a secretária de Saúde, Jaqueline Serrano, a deflagrar a 2ª etapa do “Mutirão de Cataratas” da Saúde Municipal de Nova Odessa. Em 2022, durante as várias fases da 1ª etapa da ação, foram realizadas 750 cirurgias (ou “vistas”) em moradores que aguardavam há anos na “fila”. Serão realizadas, a partir do meio do ano, mais 750 novas cirurgias, com um investimento estimado em até R$ 1 milhão (que pode variar conforme o resultado da respectiva licitação).

A nova etapa visa atender pacientes que tiveram uma segunda vista prejudicada pela doença desde então, ou que procuraram atendimento mais recentemente na Rede Municipal de Saúde. “Os pacientes atendidos serão aqueles que passam regularmente por consulta oftalmológica na própria Rede Básica e que têm a necessidade constatada”, explicou Jaqueline.

“A visão é tudo na vida da gente. Para mim, como prefeito, é uma satisfação conseguir viabilizar esses mutirões e cuidar da qualidade de vida dos nossos idosos, da saúde da nossa população. Uma senhora me contou que ficou contente de conseguir voltar a ver formiga, algo tão normal, mas que fazia muito tempo que ela não via. Outra senhora ficou indignada ao descobrir que tinha pintinhas no braço. São coisas triviais, mas que têm muito valor para essas pessoas”, comentou o prefeito Leitinho.

O prefeito acompanhou passo a passo o atendimento a estes primeiros pacientes beneficiados ao longo do ano passado, conversando com os idosos que eram atendidos no Ambulatório de Especialidades Médicas do Avenida João Pessoa, geralmente aos sábados e domingos.

O atendimento consiste em três partes: uma avaliação pré-cirúrgica, o procedimento cirúrgico propriamente dito (que é ambulatorial, feito com equipamentos modernos e lentes de alta qualidade e por médicos oftalmologistas) e o retorno pós-operatório, incluindo óculos de proteção e colírio pós-cirúrgico. Tudo realizado no Ambulatório Municipal, mediante agendamento prévio pela equipe da Saúde.

O primeiro “mutirão” beneficiou diretamente centenas de moradores da cidade, a maioria idosos, que compunham grande parte da demanda reprimida na cidade desde 2018. O recurso utilizado era fruto de uma emenda destinada para a Saúde Municipal ano passado pelo deputado federal Rui Falcão. Nesta nova etapa, serão utilizados recursos do próprio Orçamento da Prefeitura.

“A maior importância das cirurgias é reintegrar a pessoa à sociedade, permitir que elas voltem a realizar coisas simples, às suas atividades, como ler, costurar, dirigir, melhorando sua qualidade de vida. A gente se sente muito gratificado por participar dessa ação”, explicou o oftalmologista Pablo Bosco na ocasião.