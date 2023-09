Semana do influencer em abril

Projeto de lei 54/2023 de autoria da Vereadora Márcia Rebeschini teve grande repercussão em Nova Odessa. A proposta é que seja instituída a Semana de reconhecimento do Influenciadores. O projeto foi aprovado nessa última sessão (18/09/2023) na casa legislativa por unanimidade.

Segundo Márcia, a ‘Semana’ visa dar visibilidade aos Influenciadores Digitais da cidade no calendário oficial do Município de Nova Odessa. A data será comemorada anualmente na primeira semana do mês de abril.

“O projeto vem para enaltecer os trabalhos dos influenciadores como objetivo reconhecer e valorizar a importância dos influenciadores digitais como agentes de transformação social, cultural e econômica, promovendo a conscientização sobre sua relevância na era digital”, escreveu Márcia ao NM.

