Nova Odessa: vereador aponta pagamento de R$ 186 mil por obra de R$ 5 mil

André Faganello continua divulgando episódios do “Escândalo do Concreto Invisível”

Em novo vídeo publicado em suas mídias sociais, o vereador André Faganello (Podemos) expôs um suposto desvio de R$ 182 mil em uma obra de calçamento em Nova Odessa. Neste caso, a Prefeitura pagou R$ 186 mil por uma calçada de 60 metros quadrados avaliada em apenas R$ 4.425,00. É mais um episódio da série chamada pelo parlamentar de “O Escândalo do Concreto Invisível”.

A investigação analisa documentos oficiais sobre a compra de 238 metros cúbicos de concreto, o equivalente a aproximadamente 48 caminhões para a obra. Mas cálculos levantados pelo vereador, que constariam em sindicância interna, mostram que apenas 6 m³ – um único caminhão – seriam necessários para a execução de uma calçada com 10 centímetros de espessura.

Ou seja, uma diferença de 47 caminhões de concreto e mais de R$ 182 mil. “Onde foram parar os outros 47 caminhões de concreto”?, questiona Faganello. Depois de requerimento do vereador em julho de 2025 foi instaurada uma sindicância na PMNO, na qual a equipe técnica confirmou a diferença discrepante.

Dossiê

Na semana passada o vereador começou a expor detalhes do dossiê, resultado de meses de investigações. O vereador aponta que mais de R$ 4,4 milhões em verbas públicas teriam ‘desaparecido’. O montante deveria ser aplicado na construção de calçadas e foi pago, mas as obras correspondentes não foram executadas.

O parlamentar solicita a ação imediata do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), por se tratar de possíveis crimes contra a administração pública.

Questionada, a Prefeitura informou que “concluiu, no final do ano passado, o procedimento instaurado para averiguação e apuração das irregularidades apontadas neste caso. O MP-SP foi oficiado, bem como estão sendo tomadas as medidas judiciais pertinentes por parte da municipalidade para preservação dos interesses e recursos públicos”.

