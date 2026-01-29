A GWM Brasil realiza nesta quinta-feira, 29, a partir das 19h, o Mobility Day, evento que acontece simultaneamente em concessionárias GWM de todo o Brasil e é dedicado à inclusão e à mobilidade. A iniciativa convida o público a conhecer de perto as soluções da GWM para uma mobilidade mais acessível, conectada e eficiente.
O evento reúne clientes PcD, convidados, influenciadores locais e especialistas de produto em uma experiência que combina atendimento dedicado, conteúdo digital, exposição de veículos e contato direto com a tecnologia híbrida da GWM. Durante o Mobility Day, os visitantes poderão conhecer a edição especial do Haval H6 HEV e o ORA 03, ambos expostos no showroom, com suporte completo das equipes de vendas e especialistas da montadora.
O grande destaque do evento é a apresentação de uma série especial e limitada do Haval H6 HEV, desenvolvida para vendas especiais, incluindo CNPJ (corporativo), PcD, táxi e motoristas de aplicativo. O modelo, que é o SUV híbrido mais vendido do Brasil, ganha uma configuração exclusiva que amplia o acesso à tecnologia híbrida e reforça a forte conexão do H6 com o público PcD, que já reconhece o veículo como uma das principais escolhas do segmento.
Preço do GWM Haval
Com preço público de R$ 199.000, a versão permite enquadramento no programa PcD, reduzindo o valor final para R$ 159.980 em janeiro, uma diferença de aproximadamente R$ 40 mil. A partir de fevereiro, o valor passa a ser R$ 164.990. Limitada a poucas unidades, a série especial posiciona o Haval H6 HEV entre as opções mais competitivas da categoria para quem busca eficiência, tecnologia e custo-benefício.
Baseado na versão Haval H6 HEV2, o Haval H6 HEV mantém o consagrado conjunto híbrido, formado por um motor 1.5 turbo aliado a um motor elétrico que atingem 243 cv e 55 kgfm, com um pacote de conveniência e assistências à condução (ADAS) simplificado, que o posiciona entre as opções mais completas da categoria, oferecendo uma excelente relação custo-benefício para quem busca um híbrido com preço competitivo.
O conjunto tecnológico permanece como um dos principais destaques do modelo, com central multimídia de 14,6” equipada com sistema Coffee OS, painel de instrumentos digital de 10,25”, rodas de 18” com acabamento preto, interior com revestimento em couro e design externo com identidade visual inalterada, reforçando o posicionamento moderno e sofisticado do Haval H6 HEV.
Entre as diferenças em relação ao Haval H6 HEV2, estão o porta-malas com acionamento manual, a ausência de teto solar panorâmico, soleiras de porta em plástico, bancos dianteiros com ajustes manuais e sem ventilação, além da não inclusão de sensores de estacionamento dianteiros, Park Assist e Auto Reverse, Head-Up Display (W-HUD) e frenagem autônoma de emergência em baixas velocidades.
Com essa iniciativa, a GWM reforça sua atuação ativa na promoção da mobilidade no Brasil e seu compromisso em democratizar o acesso à tecnologia híbrida, oferecendo um produto altamente competitivo, eficiente e tecnológico, sem abrir mão do desempenho, conforto e qualidade que definem o Haval H6, além de ampliar sua presença junto a públicos que buscam soluções mais inclusivas e alinhadas às novas demandas de mobilidade.
Jaecoo 7 SHS equipa bateria com controle térmico para temperaturas extremas
À medida que tecnologias de veículos de novas energias continuam a evoluir, os híbridos plug-in se tornam uma das opções mais adaptáveis globalmente – não obstante as condições ambientais. Mas, veículos equipados com esta tecnologia conseguem manter estabilidade, eficiência e confiabilidade quando as temperaturas variam do frio extremo ao calor intenso?
No Jaecoo 7 SHS, híbrido plug-in da OMODA & JAECOO, a capacidade de bloqueio da bateria em toda a faixa de temperatura, de -30 °C a 60 °C, faz do modelo resiliente em condições extremas. Mais do que um avanço tecnológico, o Jaecoo 7 tem como proposta oferecer confiança total ao dirigir e alta eficiência energética com versatilidade plena, independentemente do frio severo ou do calor extremo.
Em ambientes de baixa temperatura, a atividade da bateria diminui e a entrega de energia é limitada. Já em climas com alta temperatura, a atenuação térmica do sistema e os requisitos de segurança tornam-se desafios críticos. Como um produto equipado por tecnologia híbrida com apelo global, o desempenho consistente em ambas as extremidades é vital. A capacidade de bloqueio da bateria em toda a faixa de temperatura do Jaecoo 7 foi projetada exatamente para atender a esses cenários reais de uso.
Diferentemente dos sistemas híbridos tradicionais, que alternam modos com frequência ou apresentam oscilações de desempenho em ambientes extremos, o Jaecoo 7 alcança uma operação estável da bateria em modo bloqueado em toda a faixa de -30 °C a 60 °C, graças à profunda sinergia entre bateria, sistema eletrônico de controle e gerenciamento de energia.
Isso significa:
- Sem perda de potência no frio: em condições de congelamento, a bateria e o trem de força mantêm alta capacidade de resposta e entrega estável de potência.
- Sem atenuação no calor: em desertos, altitudes ou exposição prolongada a temperaturas elevadas, o sistema preserva eficiência, sem comprometer a experiência por causa do ambiente.
- Consistência em todos os cenários: seja no uso urbano, em viagens de longa distância ou em situações de alta demanda, o desempenho e o consumo de energia seguem uma lógica consistente.
Desempenho em alto nível
O Sistema Super Híbrido, tecnologia que sustenta o Jaecoo 7, é o ponto chave para tamanha versatilidade. O sistema foi desenvolvido para otimizar simultaneamente desempenho, autonomia e eficiência, redefinindo a experiência híbrida.
Na utilização prática, os avanços proporcionados pelo SHS são claramente perceptíveis:
- Super Potência: a resposta ao acelerar permanece linear e suave, independentemente do nível de carga da bateria ou das condições climáticas.
- Super Autonomia Combinada Estendida: a autonomia combinada, que pode superar o patamar de 1.200 km, é capaz de realizar viagens em longa distância, livrando da dependência de pontos de recargas ao longo do trajeto.
- Super Eficiência: o sistema mantém baixo consumo de combustível tanto em ambientes de altas quanto de baixas temperaturas, evitando que os custos aumentem quando as condições mudam.
Esse conjunto de atributos eleva a tecnologia híbrida plug-in a um novo patamar, consolidando-a como a solução de novas energias mais confiável e universalmente aplicável da atualidade.
Sobre a OMODA & JAECOO
A OMODA & JAECOO é uma fabricante e distribuidora de veículos global sediada em Wuhu, na província de Anhui (China). A companhia tem como missão globalizar duas novas marcas automotivas: Omoda e a Jaecoo, por meio do desenvolvimento e oferta de sedãs, SUVs e outros tipos de veículos automotores. Seu propósito é se tornar líder em soluções inteligentes de tecnologia, estabelecendo um padrão de design futurístico para os carros e oferecendo experiência de condução e propriedade personalizadas, além de serviços com excelência para consumidores em todo o mundo.
