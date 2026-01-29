A GWM Brasil realiza nesta quinta-feira, 29, a partir das 19h, o Mobility Day, evento que acontece simultaneamente em concessionárias GWM de todo o Brasil e é dedicado à inclusão e à mobilidade. A iniciativa convida o público a conhecer de perto as soluções da GWM para uma mobilidade mais acessível, conectada e eficiente.

O evento reúne clientes PcD, convidados, influenciadores locais e especialistas de produto em uma experiência que combina atendimento dedicado, conteúdo digital, exposição de veículos e contato direto com a tecnologia híbrida da GWM. Durante o Mobility Day, os visitantes poderão conhecer a edição especial do Haval H6 HEV e o ORA 03, ambos expostos no showroom, com suporte completo das equipes de vendas e especialistas da montadora.

O grande destaque do evento é a apresentação de uma série especial e limitada do Haval H6 HEV, desenvolvida para vendas especiais, incluindo CNPJ (corporativo), PcD, táxi e motoristas de aplicativo. O modelo, que é o SUV híbrido mais vendido do Brasil, ganha uma configuração exclusiva que amplia o acesso à tecnologia híbrida e reforça a forte conexão do H6 com o público PcD, que já reconhece o veículo como uma das principais escolhas do segmento.

Preço do GWM Haval

Com preço público de R$ 199.000, a versão permite enquadramento no programa PcD, reduzindo o valor final para R$ 159.980 em janeiro, uma diferença de aproximadamente R$ 40 mil. A partir de fevereiro, o valor passa a ser R$ 164.990. Limitada a poucas unidades, a série especial posiciona o Haval H6 HEV entre as opções mais competitivas da categoria para quem busca eficiência, tecnologia e custo-benefício.

Baseado na versão Haval H6 HEV2, o Haval H6 HEV mantém o consagrado conjunto híbrido, formado por um motor 1.5 turbo aliado a um motor elétrico que atingem 243 cv e 55 kgfm, com um pacote de conveniência e assistências à condução (ADAS) simplificado, que o posiciona entre as opções mais completas da categoria, oferecendo uma excelente relação custo-benefício para quem busca um híbrido com preço competitivo.

O conjunto tecnológico permanece como um dos principais destaques do modelo, com central multimídia de 14,6” equipada com sistema Coffee OS, painel de instrumentos digital de 10,25”, rodas de 18” com acabamento preto, interior com revestimento em couro e design externo com identidade visual inalterada, reforçando o posicionamento moderno e sofisticado do Haval H6 HEV.

Entre as diferenças em relação ao Haval H6 HEV2, estão o porta-malas com acionamento manual, a ausência de teto solar panorâmico, soleiras de porta em plástico, bancos dianteiros com ajustes manuais e sem ventilação, além da não inclusão de sensores de estacionamento dianteiros, Park Assist e Auto Reverse, Head-Up Display (W-HUD) e frenagem autônoma de emergência em baixas velocidades.

Com essa iniciativa, a GWM reforça sua atuação ativa na promoção da mobilidade no Brasil e seu compromisso em democratizar o acesso à tecnologia híbrida, oferecendo um produto altamente competitivo, eficiente e tecnológico, sem abrir mão do desempenho, conforto e qualidade que definem o Haval H6, além de ampliar sua presença junto a públicos que buscam soluções mais inclusivas e alinhadas às novas demandas de mobilidade.

