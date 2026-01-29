Um acidente entre ônibus e bike deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O acidente aconteceu na movimentadíssima avenida São Paulo e o homem quebrou a perna e sofreu várias escoriações pelo corpo, tendo ido parar embaixo do busão.

O motorista contou que não viu quando vinha a bike. Mas a vítima, um homem de 52 anos, foi ouvido pela Guarda Municipal e disse que foi fechado pelo coletivo.

Acidente busão x bike

EQUIPE 3 .🚨 .📍DATA: 28/01/2026 .📍HORA: 06h55min

.📍LOCAL: Av. São Paulo cruzamento Rua Gabriel Pereira de Brito

🛑 Sinistro de trânsito com vítima

Por determinação do CICOMM uma equipe da GCM foi destacada para apoiar o Corpo de bombeiros.

No local foi noticiado um sinistro de trânsito com vítima, um senhor de 52 anos, havia sido socorrida pelo serviço de Ambulância da prefeitura, até o Hospital Samaritano.

Pelo local dos fatos, o condutor do ônibus relatou estar transitando pela Avenida São Paulo sentido centro/bairro, momento em que ao efetuar conversão a esquerda para acessar a Rua Gabriel Pereira de Brito, não visualizou o ciclista que estava transitando no mesmo sentido via. Ao ouvir um barulho no ônibus, parou imediatamente o veículo, onde o ciclista sob veículo, jumentamente com sua bicicleta. Assim, acionou o serviço de emergência, para socorrer a vítima.

A vítima do sinistro de trânsito informou que estava transitando na Avenida São Paulo, sentido Avenida da Amizade, pela faixa da esquerda, momento em que o ônibus, lhe fechou, vindo a cair ao chão juntamente com sua bicicleta, indo parar embaixo do ônibus, onde permaneceu até ser socorrido.

Devido a gravidade do sinistro de trânsito com vítima, foi solicitado ao CICOMM para fazer contato com Plantão Policial, para relatar o ocorrido. A autoridade policial tomando conhecimento do ocorrido determinou o acionamento da perícia técnica científica e apresentação da ocorrência no Segundo Distrito Policial.

A via pública foi interditada durante todo o período de permanência das equipes durante a preservação do local.

O condutor do onibus foi informado sobre a necessidade de fazer teste no etilômetro e de imediato prontificou-se em fazer. Foi solicitado ao Inspetor para realizar o teste com o Etilometro, o resultado foi negativo.

A vítima sofreu: várias escoriações, fratura na Tíbia esquerda, fratura no Úmero esquerdo e na face. Porém seu quadro clínico era estável. O onibus estava com a documentação em perfeita regularidade sendo foi liberado ao seu respectivo condutor, logo após passar por perícia.

O município de Santa Bárbara d’Oeste tem firmado um convênio ” Respeite a vida” com o governo do estado que contempla um semáforo no local e está aguardando a instalação.

