O São Paulo surpreendeu e bateu o atual campeão brasileiro Flamengo na estreia da versão 2026 do Brasileirão. O Tricolor fez um jogo de recuperação e mostrou força ante o melhor elenco das Américas.

O jogo foi no MorumBis e o São Paulo saiu atrás no início do segundo tempo, gol de Plata. A equipe, no entanto, reagiu bem e alcançou a virada com gols de Luciano e Danielzinho. Para o técnico Hernán Crespo foi um triunfo que mostrou a personalidade do time:

Técnico falou bem do São Paulo “Acho que tentamos fazer o melhor possível. No limite do que podemos. E acho que essa demonstração de união, do grupo, de caráter, acho que merece continuidade” TIMÃO TOMA VIRADA

O Corinthians enfrentou o Bahia como mandante na Vila Belmiro e começou o jogo com o domínio das ações e com o 1 a 0 marcado por Bidon. A equipe chegou a ampliar, mas o gol foi anulado e o alvinegro caiu de desempenho ainda na etapa inicial, sofrendo a virada.

O Corinthians se lançou à frente e pressionou bastante o adversário no tempo complementar e apesar da insistência não conseguiu igualar.

SANTOS CAI NO SUL

Já o Santos foi a Chapecó e depois de sair atrás contra a Chapecoense conseguiu a virada com gols de Gabriel Menino e Barreal.

O que poderia ser a conquista de três pontos fora de casa, no entanto, se tornou desastre com a Chape marcando três vezes nos vinte minutos finais do jogo para vencer, por 4 a 2 .

