Hortolândia amplia parque de iluminação com economia gerada

Programa de Eficiência Energética lançado em dezembro ultrapassou meta estabelecida para troca de lâmpadas LED

A modernização do parque de iluminação pública de Hortolândia atingiu, no último mês, 109% da meta prevista, ultrapassando a marca de 100% de ruas e áreas públicas com luminárias LED. Isso significa que além de ruas iluminadas com a tecnologia que garante eficiência energética, sensação de segurança e sustentabilidade, a cidade economiza recursos públicos enquanto investe na ampliação do sistema de iluminação.

A substituição das lâmpadas antigas por luminárias LED faz parte do programa de Eficiência Energética, lançado pelo prefeito José Nazareno Zezé Gomes em dezembro de 2023, fato que colocou Hortolândia em destaque nesta área – em âmbito nacional. A troca de lâmpadas convencionais por luminárias LED gera uma economia de energia de cerca de 80%. Além disso, a tecnologia LED têm durabilidade até 25 vezes maior.

Nas ruas de Hortolândia, é possível ver o potencial de luminosidade, que colabora indiretamente para garantir maior sensação de segurança à comunidade, além de facilitar o deslocamento dos munícipes pela cidade. “Atingir 109% da meta de iluminação em LED é motivo de muito orgulho para Hortolândia. Isso significa que não só cumprimos tudo aquilo que estava planejado, como avançamos além, levando iluminação moderna e eficiente para novos parques e praças da cidade.

A troca das lâmpadas representa mais segurança para a população, economia de recursos públicos e cuidado com os espaços de convivência. É uma ação que melhora a qualidade de vida das pessoas, valoriza os bairros e mostra nosso compromisso com uma cidade mais sustentável, moderna e bem cuidada”, avalia o prefeito Zezé Gomes.

De acordo com dados do Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Obras, até dezembro de 2025 foram implantadas 22.751 luminárias LED, o que corresponde a 109,55% das lâmpadas projetadas inicialmente para substituição. Os números representam uma economia total de 56,17%, sendo que o projetado para o mês de aferição (dezembro) era de 46,26%.

“Isso demonstra que o projeto está finalizado em relação ao cronograma, e que novas luminárias puderam ser instaladas em todas as obras que são executadas na cidade, como viários, praças e viadutos”, pontua a diretora do Departamento de Iluminação, Fernanda Cândido de Oliveira. “Quanto maior a economia, mais a cidade investe em modernização e manutenção”, completa Fernanda.

Eficiência Energética

Tornar Hortolândia um município autossuficiente na produção de energia limpa, com economia ao município e sustentabilidade. Este é o principal objetivo do Programa de Eficiência Energética, lançado em 2023. Desde então, o município projetou, implantou e colocou para funcionar 21 usinas fotovoltaicas, que geram uma economia de R$ 4 milhões ao ano para Hortolândia. Este volume energético é capaz de suprir a necessidade de 80% do consumo dos 199 prédios públicos de Hortolândia.

