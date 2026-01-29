A presença de óleo na pista causou quedas de pelo menos 3 motociclistas na tarde desta quarta-feira em Americana. Segundo relatos enviados à reportagem, por volta das 16h, vários motociclistas caíram na avenida Rafael Vitta.
Um grupo de motociclistas disse suspeitas que a churrascaria esteja despejando gordura direto na rede de esgoto, o que ocasionou o transbordamento de gordura na avenida.
Equipes da GAMA interditaram por completo o trecho nas proximidades da churrascaria afim de evitar novos acidentes, equipes do grupo de proteção ambiental foi ao local analisando os fatos e aguarda equipes do DAE e defesa civil para confirmar o despejo irregular da rede. O corpo de bombeiros foi acionado para lavar esse trecho da avenida.
Vereador também escorregou no óleo
O vereador Marcos caetano esteve no local ajudando os outros motociclistas que já estavam sinalizando a avenida até a chegada de uma viatura da guarda municipal (que levou incríveis quase 20 minutos). O vereador acabou escorregando e caindo no óleo enquanto ajudava a sinalizar.
O grupo que fez as filmagens afirmou que nenhum funcionário da churrascaria foi ao local prestar socorro nos acidentes, mesmo com os envolvidos solicitando ajuda, já que aparentemente foi ocasionado por um crime ambiental cometido pela fogo nobre.
