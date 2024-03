Com a chegada do ano de 2024, diversas mudanças significativas estão previstas para o Imposto de Renda no Brasil, impactando diretamente os contribuintes. Estas alterações visam proporcionar uma maior equidade fiscal e redefinir as obrigações tributárias. Empreendedores enfrentam desafios na regularidade das obrigações fiscais, com a Receita Federal do Brasil (RFB). Recentemente, a agência governamental enviou mais de 6,5 milhões de avisos de cobrança e notificações automáticas em todo o território nacional. Além disso, aproximadamente R$ 6 bilhões em débitos declarados não pagos até o vencimento são estimados pela Receita Federal. A cobrança abrange não apenas os empreendedores, mas também os indivíduos que não liquidaram impostos e contribuições. Neste contexto, uma mentoria empresarial, pode oferecer orientações valiosas para navegarmos nesse novo cenário. Destacamos abaixo as principais modificações que entrarão em vigor neste ano, com especial atenção para a análise do André Minucci, mentor de empresários, cujo conhecimento e experiência agregam insights valiosos: