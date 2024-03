Dos confins do universo para o McLanche Feliz! A edição deste mês da caixinha traz brinquedos inspirados nos principais personagens de ELIO, novo filme da Disney e Pixar que estreia em 2025.

No longa, Elio é uma criança que, de forma inesperada, encontra-se no meio de uma confusão que o fará viver uma aventura inimaginável. Ele é transportado através da galáxia e confundido com o “embaixador intergaláctico do planeta Terra”. Elio, completamente inexperiente e inocente, terá que descobrir como se livrar do que os seres de outros mundos lhe pedem.

A campanha conta com brinquedos que possuem lançadores: ao inserir e pressionar as laterais dos laçadores, as miniaturas deslizam para frente. Ao todo, são 8 brinquedos, cada um representando um dos personagens do longa: Elio Solis & Ooooo, Glordon, Embaixador Grigon, Embaixador Helix, Embaixadora Aquarii, Embaixadora Alya, Embaixadora Questa e Embaixadora Mira.

A novidade está aliada ao cardápio do McLanche Feliz, que está em constante evolução e oferece opções com baixo teor de sódio, gorduras e açúcares. As miniaturas já podem ser encontradas nos restaurantes McDonald’s de todo o Brasil, através dos canais de atendimento, seja pelo Peça e Retire, Drive-Tudo ou no próprio restaurante, pelos totens de autoatendimento e no balcão. Também é possível garantir os brinquedos sem sair de casa, basta pedir pelo app do McDonald’s e aproveitar o McDelivery!