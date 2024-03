Ricardo Alves, presidente estadual do Novo, anunciou a pré-candidatura

e elogiou a escolha de Juçara Rosolen, destacando seu currículo consistente e sua experiência na área empresarial como qualidades que a tornam uma escolha viável e confiável para o cargo e capacitada a realizar uma gestão de sucesso na prefeitura de Nova Odessa.

“Juçara disponibilizou seu nome ao NOVO e tem qualificação de sobra e conhecimento aprofundado em todos os temas que dizem respeito à cidade de Nova Odessa. E tem, acima de tudo, um poder de liderança fora do comum”, destacou Alves.



A pré-candidata é empresária, com 30 anos de experiência em serviços previdenciários administrativos, além de atuante há sete anos na Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa, e de estar à frente da instituição há três anos.

Juçara Rosolen enfatiza a importância de um plano de gestão eficiente e bem distribuído ao longo dos quatro anos de trabalho. Todos estamos cansados da velha política, sempre com propostas não cumpridas, feitas apenas para chamar atenção e ganhar mais votos. Precisamos de uma gestão pública que dê atenção para a saúde, em especial, à sua modernização e informatização, ampliando o acesso da população aos serviços prestados. É necessário também enfrentar o crescimento urbano desordenado e sem planejamento.

“Nova Odessa sob um olhar feminino trará o NOVO para a cidade”, afirma ela.

