Prefeito Rafael Piovezan visita obras do Novo Centro de Referência em Saúde da Mulher

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou as obras do Novo Centro de Referência em Saúde da Mulher. Localizado ao lado do Centro de Exames e Diagnósticos, próximo ao Terminal Urbano, o prédio terá 749 m² de área construída, em investimento de mais de R$ 3,5 milhões.

O Novo Centro de Referência em Saúde da Mulher terá quatro consultórios ginecológicos, consultório odontológico, sala de ultrassom, espaço adolescente, espaço multiuso mamãe, sala de procedimentos, ampla recepção, salas de espera e sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas.

O prédio é projetado para possuir iluminação e ventilação naturais, com ar-condicionado, lâmpadas LED, energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável.

Mais notícias da cidade e região

“A Saúde em Santa Bárbara d’Oeste se transforma todos os dias! Basta olhar para trás e ver o quanto avançamos, com diversas obras e ações, proporcionando um novo olhar para o acolhimento de quem mais precisa. O Centro de Referência em Saúde da Mulher, que está em construção ali na área central, é um exemplo claro do que falamos. Quando falamos em políticas públicas devemos enxergar o macro e pensar além! O Centro de Referência em Saúde da Mulher será uma das estruturas mais completas em toda a região. Com planejamento e foco em tudo aquilo que de fato é necessário, seguimos com a jornada de cuidar da nossa gente, com respeito e muito carinho”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.