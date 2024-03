DAE finaliza 1.563 serviços de manutenção em uma semana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) divulgou, nesta sexta-feira (15), o balanço das manutenções concluídas entre os dias 8 e 14 de março. No período, foram finalizados 1.563 serviços na cidade.

Entre as solicitações da população estão consertos de vazamentos, substituição de hidrômetros, desobstrução de rede de esgoto, ligações de água e esgoto, reparos em passeio público, mudanças de cavalete e reparos de pavimento asfáltico, e outros serviços diários.

Segundo o superintendente do DAE, Marcos Eduardo Morelli, as equipes foram ampliadas para o atendimento das demandas. “Nosso objetivo é oferecer cada vez mais um serviço ágil e melhorar a segurança do abastecimento em toda a cidade”, destaca.

O contato com o DAE pode ser feito pelo telefone 08000-123-737, das 6h à 0h (diariamente); WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelos e-mails sac@daeamericana.sp.gov.br e ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br.

A população também pode acessar o site da Prefeitura, www.americana.sp.gov.br, clicar no ícone “Americana Inteligente – Atendimento Digital” e depois em “Protocolos DAE”.