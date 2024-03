Bolsonaro se complica após depoimento de Freire Gomes

Bolsonaro complicado- Os ex-comandantes da Aeronáutica e do Exército brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, e general Freire Gomes, disseram à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) consultou os comandantes militares sobre medidas para se manter no poder mesmo após ter perdido as eleições. Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

As afirmações foram feitas em depoimentos na operação Tempus Veritatis, que investiga tentativa de golpe após as eleições de 2022. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes levantou o sigilo sobre os testemunhos nesta sexta (15/3).

Segundo os depoimentos, tanto Baptista Júnior quanto Freire Gomes afirmaram que se colocaram contra o que classificaram como “ruptura do regime democrático” e chegaram a alertar sobre a possibilidade de que, se Bolsonaro tomasse alguma medida neste sentido, ele poderia ser responsabilizado criminalmente.

Detalhes sobre os relatos dos militares tinham sido vazados para a imprensa nos últimos dias. Em sua decisão para divulgar o conteúdo na íntegra, Moraes afirmou que liberou os depoimentos porque as informações publicadas por veículos jornalísticos estavam “incompletas”. O resto do inquérito continua sob sigilo.

