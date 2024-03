NM conversa com Chico, Giovana e Omar

O NM passou esta sexta para conversar com o prefeito

Chico Sardelli (PL), a ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT) e o ex-prefeito Omar Najar (MDB) e ouvir deles avaliações sobre o processo eleitoral que se aproxima.

Leia + sobre política regional

Nos próximos dias, o NM trará aqui um resumo das conversas e das impressões do que cada um deles esperam para as eleições.

Giovana e Chico c.onfirmam que serão candidatos, Omar diz que pretende (muito) participar do processo eleitoral.

Eles fizeram avaliações sobre se a polarização Lula x Bolsonaro chegará à Americana para as eleições deste ano.

Falaram do quadro geral da prefeitura e da saúde e deram dicas do que pode ser o tom da campanha eleitoral que vai terminar em outubro.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP