Novo PAC tem na pauta modernizar infraestrutura dos Correios

O Novo PAC irá destinar R$ 854 milhões para a modernização do parque logístico nacional dos Correios.

Serão adquiridos novos sistemas automatizados de triagem e construídos centros de serviços postais em locais estratégicos do país, aumentando a eficiência dos serviços prestados pela entidade vinculada ao Ministério das Comunicações (MCom).

Segundo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, esse investimento é essencial para modernizar, valorizar e fortalecer os Correios. “O presidente Lula tirou os Correios do Programa Nacional de Desestatização, reforçando o papel fundamental que a empresa exerce na oferta de cidadania. Com investimento e muito trabalho, vamos resgatar o seu papel social e melhorar a qualidade dos serviços prestados”, diz o ministro.

(Imagem: Ascom/MCom)

RECURSOS – Serão destinados R$ 380 milhões para a construção de cinco Centros de Serviços Postais para ampliar a capacidade de processamento dos objetos nacionais e internacionais. Outros R$ 476 milhões serão investidos na instalação de 10 novos sistemas de triagem automatizada de encomendas, modernizando o Parque Logístico Nacional dos Correios. A previsão é concluir toda a infraestrutura até 2026.

Os investimentos ampliam a capacidade de processamento de cartas e encomendas nacionais e internacionais. Ao efetuar as entregas com maior velocidade, qualidade e menor custo, os Correios terão maior competitividade no mercado, fortalecendo sua função estratégica na execução de políticas públicas e acesso à cidadania.

