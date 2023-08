Baixa umidade. Região em alerta máximo

A Defesa Civil de Americana alerta a população para os cuidados com a saúde, em razão do índice de Umidade Relativa do Ar (URA) na cidade ter atingido 20,8,6%, nesta quarta-feira (23).

“É considerado estado de atenção, pois a umidade do ar está muito baixa e a previsão é baixar o índice ainda mais, com a falta de chuva, tempo seco e a alta da temperatura, prevista para os próximos dias”, alertou o coordenador da Defesa Civil, João Miletta

A situação de estiagem causa impacto na saúde da população e riscos ao meio ambiente, com a questão das queimadas e poluentes do ar.

“É necessário que as pessoas tomem cuidados como ingerir bastante água, evitar esforços físicos e não fazer queimadas, que pioram ainda mais a situação”, disse Miletta.

Também é aconselhável umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, permanecer em locais protegidos do sol e aplicar soro no nariz.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a URA abaixo de 60% é considerada preocupante para a saúde. Entre 31% e 40%, estado de observação; 21% e 30%, atenção; e entre 12% e 20%, alerta.

