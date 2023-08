Piovezan abraça criançadinha na Emei "Jovelina"

Criançadinha com Piovezan

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou nesta quarta-feira (24) a Emei “Jovelina Dominga Mazucatto”, no Jardim Pérola. A unidade escolar recebeu diversas melhorias nos últimos meses, possibilitando a ampliação do atendimento com melhor estrutura aos alunos e profissionais da Educação.

A Emei “Jovelina” ganhou novo telhado, com conforto acústico para proporcionar mais qualidade para alunos e servidores, pintura e piso novo em todos os ambientes escolares, além de melhorias na cozinha, construção de canteiro para cultivo de hortaliças e vivências de educação ambiental e nutricional, entre outras melhorias.

“Com muita alegria recebi dos alunos uma carta cheia de amor e carinho, com um convite para que eu pudesse ver como ficou a escola após as obras realizadas. Aliás, o convite que me fizeram, de forma tão especial, é a certeza de que estamos no caminho certo. A EMEI ‘Jovelina’ começou a funcionar como creche em 2015, na gestão do ex-prefeito Denis, e agora ampliamos as vagas, passando a atender em período integral quase 100 crianças.

Junto à escola nós entregamos no ano passado uma área de Qualidade de Vida que integra as opções de lazer para a comunidade, inclusive para os alunos. Tudo feito com muito carinho e amor”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Construção de Novo Terminal Urbano avança com nova configuração do espaço

Os serviços para a construção do Novo Terminal Urbano de Santa Bárbara d’Oeste continuam. Localizado às margens da Avenida Santa Bárbara, o novo espaço ganha nova configuração, com a remodelação de toda a área de 1.800 m² de construção onde funcionava a garagem das secretarias de Saúde e de Educação.

O Novo Terminal Urbano de Santa Bárbara d’Oeste será instalado no centro geográfico do Município e ao lado da Cidade Saúde (também em construção, já com a concretagem da laje do 3º andar), contemplando ainda os serviços da Coordenadoria de Transporte, espaço para a empresa responsável pela prestação do serviço de transporte do Município, Junta Militar, espaços para comércio, além de sanitários públicos e área de apoio para e funcionários.

O espaço atenderá as normas vigentes de acessibilidade e tem todos os ambientes projetados com iluminação e ventilação naturais, contando ainda com ar-condicionado. A iluminação será com lâmpadas LED proporcionando maior durabilidade e economia no consumo de energia e haverá a instalação dos equipamentos de proteção e combate a incêndios, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), sistema de alarme e monitoramento e sistema de geração de energia solar com produção de energia renovável, limpa e sustentável.

