O recém-inaugurado Parque das Paineiras, em Santa Bárbara d’Oeste, passou a oferecer uma nova programação de atividades gratuitas voltadas à promoção da saúde e do bem-estar por meio do Programa QualiVida – programa intersetorial da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste que traz atividades em Áreas de Bem-Estar e Lazer. A partir desta semana, o maior parque linear da região se transforma em um novo ponto de encontro para quem busca mais qualidade de vida, saúde e lazer, com orientação profissional e contato com a natureza.

Todas as atividades são gratuitas e conduzidas por profissionais de Educação Física da Secretaria de Esportes. Para participar, basta se inscrever pelo telefone (19) 3455.1231, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Os horários das aulas disponíveis do Programa “QualiVida” no Parque das Paineiras são os seguintes: Yoga – Segunda-feira, às 17h | Sexta-feira, às 8h30; Condicionamento Físico / Ginástica – Quarta e sexta-feira, às 6h; Caminhada / Alongamento – Segunda-feira e sábado, às 6h; Pilates – Quarta-feira, às 9h; Dança Circular / Meditação – Quarta-feira, às 16h30; Meditação / Relaxamento – Sexta-feira, às 7h30; Cross Fight – Quinta-feira, às 19h

QualiVida

Com mais de 3,1 mil alunos, o Programa “QualiVida” tem como ponto de partida as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), com núcleos de atividades físicas em diversos bairros, todos com a orientação de um profissional do esporte. Esses núcleos utilizam os espaços de bem-estar e lazer, entregues pela Administração Municipal, que já previam o uso da prática esportiva como forma de promoção à saúde física e mental da população, com foco na qualidade de vida.

Os núcleos de atividades físicas estão instalados em áreas de bem-estar e lazer, equipados para atender as modalidades e todos os públicos, desde crianças até idosos, estimulando a interação social e o lazer e, consequentemente, a saúde integral.

No total, o programa oferta as modalidades: Auto Cuidado e Bem-Estar (Dança Circular, Relaxamento e Meditação), Basquete, Basquete 3×3, Caminhada, Condicionamento, Condicionamento para grupos especiais (diabéticos, oncológicos e gestantes), Cross Fight, Dança, Futebol, Futebol de areia, Futebol feminino, Futsal, Handebol, Iniciação à Ginástica Artística, Judô, Karatê, Pilates, Quimbol, Vôlei, Vôlei Adaptado, Vôlei de Praia e Yoga.

Localizado entre as avenidas Antonio Pedroso, São Paulo e Tenente João Benedito Caetano, no bairro Planalto do Sol, o Parque das Paineiras foi entregue oficialmente no sábado (5). Com 80 mil m² de área, o espaço conta com mais de 3 mil mudas de árvores plantadas, pista de caminhada de aproximadamente 1 km, quadras esportivas, ciclovia, academia ao ar livre com equipamentos adaptados, playground, rampa de escalada infantil, Espaço Pet, fonte interativa, pista para skate e patins, iluminação em LED e o letreiro “Eu amo SBO”.