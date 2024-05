Novos animais já podem ser vistos no Parque Ecológico

Novos animais estão em exposição no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana. São dois sauins-de-coleira, espécie ameaçada de extinção, três exemplares de aves ararinha-nobre e uma fêmea de gato-mourisco, também em risco de extinção, proveniente da Associação Mata Ciliar.

Nascidas em 14 de março, as espécies de aves ararinha-nobre costumam fazer ninhos em ocos de árvores, são mais difíceis de serem visualizadas, pois seus filhotes passam meses sendo alimentados pelos pais e só depois tentam iniciar suas aventuras fora do ninho. As aves se encontram empenadas e, às vezes, já podem ser observadas no recinto de exposição.

O sauim-de-coleira, ameaçado de extinção, é uma espécie de primata cujos cuidados com os filhotes são facilmente observados. Por se tratar de mamíferos, os filhotes permanecem bem protegidos pelos pais, sendo que os bebês estão sempre mamando nas fêmeas ou sendo carregados pelos pais, facilitando a visualização pelos visitantes. A espécie está no recinto de exposição e é acompanhada pelos tratadores, biólogos e veterinários. São dois filhotes que nasceram em 16 de fevereiro.

A fêmea de gato-mourisco, chamada Cacau, chegou ao Zoo Americana em 29 de abril. É uma jovem e já foi mãe na Associação Mata Ciliar, uma instituição registrada como CRAS (Centro de Recuperação de Animais Silvestres) da cidade de Jundiaí. O local recebe espécies da fauna silvestre, recupera espécies para soltura nos ambientes naturais e também mantém exemplares que não podem ser devolvidos à natureza e são encaminhados para pareamentos em zoológicos ou criadouros.

O gato-mourisco é uma espécie brasileira, do grupo dos pequenos felinos, que ocorre nas Américas desde o Sul dos Estados Unidos até a Argentina. Pode ser chamado de Jaguarundi. A maturidade sexual da espécie é por volta de 2 a 3 anos. É um animal carnívoro e pode viver até 15 anos.

A fêmea fará par com o gato Neco, nascido em 2023 no Zoo Americana. Os animais podem ser vistos no recinto dos pequenos felinos, sendo que ainda estão separados para adaptação.

“Estamos muito felizes com o nascimento das espécies de ararinhas e de sauins no nosso Zoo Americana, uma notícia muito boa para a garantia das espécies na natureza. Já a fêmea de gato-mourisco, a Cacau, faz parte do programa de pareamento de espécies e esperamos que possa se adaptar com o gato Neco, que já se encontra no zoológico, visando a reprodução da espécie para que possam constituir uma família. Os zoológicos têm um papel muito importante para a preservação das espécies e, em Americana, temos este compromisso e responsabilidade junto aos animais”, diz o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Ingressos

A entrada no Zoo Americana custa R$ 4 para pessoas de 12 a 59 anos e R$ 2 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas de um adulto. Estudantes pagam meia-entrada. Menores de 5 anos, maiores de 60 anos e pessoas com deficiência não pagam.

A venda ocorre na bilheteria e pela internet, por meio do site www.parque.americana.sp.gov.br, no link “Ingressos”. O interessado deve abrir a agenda, escolher o dia da visita, selecionar o tipo de ingresso (inteiro ou meia-entrada) e fazer o cadastro com dados pessoais e e-mail.

O ingresso será encaminhado para o e-mail informado no cadastro para confirmação dos dados e conclusão da compra. O código emitido deve ser apresentado na tela do totem do Parque para liberar a entrada.

Uma vez ao mês o acesso é gratuito para residentes de Americana, mediante apresentação de comprovante de endereço recente e documento oficial com foto.

As próximas datas de concessão gratuita para residentes do município serão: 25 e 26 de maio; 29 e 30 de junho; 27 e 28 de julho; 24 e 25 de agosto; 28 e 29 de setembro; 26 e 27 de outubro; 23 e 24 de novembro; e 14 e 15 de dezembro.

O Zoo Americana fica na Avenida Brasil, 2.525, e funciona de quarta-feira a domingo, das 8h às 17h. A entrada é encerrada às 16h (horário de encerramento da bilheteria). Mais informações pelo telefone: (19) 3406-2075.