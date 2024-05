Shopping patrocina time do futebol amador em Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o novo patrocinador do time de futebol amador Parceiros F.C.

O apoio à equipe do município é mais um reforço nas ações realizadas pelo empreendimento de incentivo à cultura e ao esporte local.

O Parceiros F.C nasceu em meados de 2012 com o objetivo de reunir amigos para jogar futebol. É uma equipe conhecida dentro e fora dos campos. Além da atuação nos gramados, o time promove diversas ações sociais na cidade, como a Escola Parceiros F.C, que ensina futebol para crianças.

“O Parceiros F.C é o primeiro time amador a ser patrocinado pelo Shopping ParkCity Sumaré. A partir de agora, estaremos juntos e apoiando todas as iniciativas e projetos dessa equipe brilhante”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

“O esporte tem um papel transformador e essencial na vida das pessoas e das comunidades onde elas estão inseridas. O Shopping ParkCity Sumaré está imensamente feliz em contribuir, participar e incentivar o trabalho desenvolvido por esse importante clube da cidade”, ressalta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

Sobre o Shopping ParkCity Sumaré

O ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema da Rede Cineflix com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.

