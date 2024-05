Novatos devem dar o tom na eleição inédita de Sumaré

Três novatos em eleição para prefeito devem dar o tom

na eleição inédita deste ano em Sumaré. O vice-prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos), o secretário de governo Éder Ruzza Dalben (PSD) e o líder de governo Willian Souza (PT) são três dos nomes previstos para estar na primeira eleição com segundo turno da história da cidade. Apesar de novatos, eles contarão com padrinhos poderosos na busca pela glória final ou para estar no segundo turno das eleições.

O NM traz aqui os prós e os contras de cada projeto e o risco de um outro nome (de oposição estar no segundo turno).

Éder carregará o sobrenome da família Dalben mas é o que precisa mais correr para chegar ao segundo. Desconhecido do grande público (teve menos de 900 votos para vereador em 2020), precisa de todo o arranque da família e do estafe do governo (que já vinha se dividindo entre Henrique e Willian). Vai precisar de muita canetada dos parentes mais poderosos.

Willian é o que mais se preparou em abril, mas ainda parece estar no aguardo dos ‘tiros’ da família Dalben. Ele carregará (em tese) o peso de ser do PT, mas articulou com importantes setores do centro mais conservador da cidade.

Já Henrique conta com a força de seu partido, o mesmo do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e ainda trouxe para seu grupo o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Precisa mostrar ao eleitor que está pronto para ser prefeito e que tem projeto para a cidade. É o mais experiente de urnas em Sumaré- afinal disputou 2016 (vice), 2018 (deputado federal), 2020 (vice) e 2022 (deputado federal).

