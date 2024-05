O 10º Encontro de Ferreomodelismo da Região Metropolitana de Campinas acontecerá no próximo dia 18, das 9h às 20h, na Estação Cultura, localizada na praça Marechal Floriano Peixoto, no centro de Campinas, terá entrada franca e reunirá amantes deste hobby de várias cidades da região.

O evento é organizado pela Secretaria de Cultura de Campinas, Prado Trens e a Coordenadoria da Estação Cultura, com o apoio da CPTM, Rumo Logística, MRS Logística, ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) e Frateschi, única fabricante da América Latina de trens elétricos em miniaturas e réplicas de composições reais, situada em Ribeirão Preto, no interior paulista.

De acordo com os organizadores do evento, Rodrigo Prado e Foster Moz, a população da região de Campinas sempre costuma prestigiar este encontro. “Este é um evento muito aguardado pelos amantes deste hobby e das ferrovias. Para uns, é um passatempo; para outros, assunto sério; mas para todos, será um evento imperdível, em que os mínimos detalhes serão as grandes atrações. Em 2023, recebemos quase 15 mil pessoas na Estação Cultura, e, agora, esperamos repetir este sucesso”, afirma Prado.

Ainda segundo Prado, haverá atividades para todos os públicos. “O ferreomodelismo, ou modelismo ferroviário, é a porta de entrada a um mundo cheio de expectativas e realizações. Mostras, encontros, convenções e shows de ferreomodelismo são uma ótima desculpa para viajar e conhecer novos lugares e pessoas, além de passeios de trem por lugares exóticos e fantásticos”, diz Prado. Além de maquetes e dioramas, haverá playground para as crianças, lojas para a venda de material ligados ao hobby e praça de alimentação.

A realização desses encontros também ajuda na divulgação da necessidade da preservação do patrimônio histórico ferroviário do país. “Eles nos fazem rever conceitos e necessidades na forma de abordar o tema da preservação da memória, nos obrigando a pensar um pouco além dos trilhos ferroviários que nos cercam”, conclui Prado.

O ferreomodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo, e sua origem remonta ao período em que o transporte ferroviário foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830, por artesãos alemães. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no Brasil, onde o transporte de passageiros pelas ferrovias deixou de acontecer, com exceção dos passeios turísticos. Mesmo assim, a paixão de algumas pessoas por este hobby se intensificou.

“O ferreomodelismo é uma mistura de entretenimento, baseado em modelos de escala, e arte, pois os amantes deste hobby ficam fascinados quando começam a construir suas maquetes, fazer toda a parte de decoração e cenário e projetar as construções. É preciso ter capacidade de observação para se construir uma maquete, pois todo esse trabalho de reprodução do mundo real é totalmente artesanal”, comenta Lucas Frateschi, diretor da Frateschi Trens Elétricos. As pessoas pensam que o transporte ferroviário morreu, mas ele está vivo e em expansão. A ferrovia é de valor estratégico imprescindível para um país como o Brasil, e este crescimento ajuda a fomentar ainda a mais a paixão que muitos brasileiros têm pelos trens, sendo que muitos passam o hobby do ferreomodelismo para as futuras gerações”, finaliza Lucas.

Serviço

10º Encontro de Ferreomodelismo da Região Metropolitana de Campinas

Data: 18 de maio

Horário: 9h às 20h

Local: Estação Cultura (Praça Marechal Floriano Peixoto, no centro de Campinas). A entrada será pela rua Francisco Teodoro, 1.050