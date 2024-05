Sem conseguir se recuperar, o ex-presidente Jair Bolsonaro precisará

ser transferido para um hospital particular de Brasília esta segunda-feira. Bolsonaro foi internado pela 1a vez no sábado, voltou a ser internado no domingo e agora vem a necessidade de transferência para a capital federal.

Apoiadores apontam que ele “segue em tratamento, passa bem e está respondendo aos antibióticos. Será transferido em uma UTI móvel de Manaus para Brasília hoje.” Adversários apontam que ele estaria novamente fugindo de responsabilidades ou com medo de ser preso em operação da Polícia Federal.

Ele apresenta quadro de erisipela. Como explica o Ministério da Saúde, erisipela é um processo infeccioso da pele, provocado por uma bactéria que se propaga através dos vasos linfáticos. Não se trata de uma doença contagiosa e pode acometer pessoas de qualquer idade.

