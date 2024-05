Americana terá show do Oswaldo Montenegro no sábado

O cantor e compositor Oswaldo Montenegro é a atração do Teatro Municipal Lulu Benencase no sábado (11), às 21h. Um dos principais nomes da MPB, ele conduz uma carreira de 50 anos mantendo um público fiel e, ao mesmo tempo, renovado.

No repertório selecionado para Americana estarão canções consagradas, como “A Lista”, “Lua e Flor”, “Léo e Bia”, “Estrada Nova”, entre outras. A apresentação conta ainda com a participação da flautista Madalena Salles.

Na primeira parte do show, Montenegro bate papo com a plateia e recorda obras como “Estrelas” e a belíssima “Bandolins”, transformando o encontro num momento único e afetivo.

“Recebemos um grande nome da música popular, referência no gênero e que influenciou gerações de novos artistas. Um show imperdível”, ressalta a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Os ingressos custam de R$ 115 a R$ 230, à venda no site www.entravip.com.br ou na bilheteria, aberta de terça a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na rua Gonçalves Dias, nº 696, Jardim Girassol.

