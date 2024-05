Uber entra no Maio Amarelo com pacote de novidades

Com a chegada do Maio Amarelo, mês mais importante para a discussão de segurança viária no Brasil, a Uber anuncia uma série de novidades com o objetivo de aumentar a segurança de todos que utilizam a plataforma.

Além de ferramentas específicas para o uso do app, a empresa também lança um estudo inédito sobre fatores de risco para transporte de passageiros utilizando moto, focando em quatro capitais brasileiras: Fortaleza, Manaus, São Paulo e Rio de Janeiro.

Confira o pacote de novidades:

Alerta sonoro de cinto de segurança: O Lembrete de Cinto de Segurança é uma ferramenta que orienta tanto os motoristas parceiros quanto os usuários ao iniciar uma viagem, lembrando a importância do uso do equipamento. O dispositivo, além de obrigatório para todas as pessoas de carro, inclusive no banco de trás, pode salvar vidas em situações de sinistros de trânsito. O recurso já estava sendo testado desde o ano passado em algumas cidades e agora passa a ser oferecido para todos os usuários do Brasil.

Aviso do uso correto de capacete: A partir desse mês, antes de todas as viagens utilizando a modalidade UberMoto, o aplicativo enviará uma mensagem relembrando a importância do uso do capacete de forma correta, inclusive em viagens curtas. O equipamento, que é mandatório em todas as viagens com moto, é fundamental para segurança de quem está na garupa e utilizá-lo de forma correta, afivelado, ajuda para que ele não saia da cabeça caso exista algum movimento brusco.

Estudo sobre transporte de moto com passageiros: Em parceria com o Instituto Cordial, especialistas em segurança viária no Brasil, a Uber apoiou o desenvolvimento de um estudo inédito que detalha recomendações no transporte de moto com usuários. Analisando dados de Fortaleza, Manaus, São Paulo e Rio de Janeiro, o estudo aponta caminhos para diminuir riscos de sinistros e como Poder Público e plataformas podem contribuir para essa redução.

Treinamento presencial para motociclistas em Recife: Juntamente com a CTTU (Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife), a Uber apoiará um curso desenvolvido pelos órgãos públicos com dicas práticas e conteúdo para motociclistas na capital pernambucana. Serão quatro turmas de profissionais que trabalham com transporte de usuários em que realizarão um curso de direção defensiva, além de aulas de primeiros socorros.

Lançamento internacional do Maio Amarelo: O Observatório Nacional de Segurança Viária, principal embaixador do Maio Amarelo, irá expandir o movimento que já é conhecido no Brasil para outros países da América Latina em evento com representantes de diversos países da região que ocorrerá em Foz do Iguaçu (PR), nos dias 6 e 7 de maio. A Uber irá apoiar esse momento participando de um painel que discutirá como a iniciativa privada pode contribuir na segurança viária.

Para Silvia Penna, diretora geral da Uber no Brasil, esse anúncio mostra o quanto a empresa está comprometida com a segurança e disposta a apoiar cada vez mais iniciativas para redução de sinistros de trânsito. “A Uber entende o seu potencial de impacto positivo na segurança não só de quem usa a nossa plataforma, mas também de todos que fazem parte da mobilidade urbana das cidades. Essa série de iniciativas mostra o nosso compromisso em desenvolver mais tecnologia para nossas viagens e também apoiar especialistas no assunto que podem trazer conhecimento e possibilidade de avanços para a sociedade. O Uber Moto trouxe uma revolução para a vida de milhões de brasileiros e o nosso desejo é fazer com que essa seja a forma com mais recursos de segurança ao utilizar um veículo de duas rodas”, afirma.

Confira outras iniciativas da Uber para segurança viária:

Animações e podcasts para parceiros do Uber Moto: Juntamente com especialistas em segurança viária, a Uber trouxe uma série de vídeos educativos, além de um podcast para os usuários e motociclistas que usam o Uber Moto para se deslocar nas cidades que possuem o serviço. A segurança de todos é o principal tema discutido que visa diminuir os riscos de qualquer tipo de acidente.

Alerta de Ciclofaixa: o recurso orienta quem está realizando uma viagem de Uber a verificar a presença de ciclistas antes de abrir a porta do carro no momento do embarque. Além disso, se estiver em uma viagem que termine perto ou ao longo de uma ciclovia ou ciclofaixa, o aplicativo enviará esse alerta no final do percurso.

​​Limite de tempo online dirigindo no aplicativo: a ferramenta fornece notificações ao motorista quando ele se aproxima do limite de 12 horas online conduzindo o veículo em um único dia. Atingido esse limite, ele é automaticamente desconectado e não pode utilizar o aplicativo pelas seis horas seguintes. Passado esse período, o motorista pode ficar online novamente para receber solicitações de viagem.

