Grupo da região do ‘Cadeia Para Maus-Tratos’ vai ao RS levar doações

Representantes da região do grupo “Cadeia Para Maus-Tratos” vão para o Rio Grande do Sul na madrugada desta terça-feira (07) levar doações para pessoas e animais, além de auxiliar nos resgates.

O anúncio foi feito pelo vereador de Sumaré, Alan Leal (PRD), embaixador do grupo da causa animal no município. Além de Alan, Roberta Lima (PRD), de Americana, também estará na caravana.

Para isso, o grupo iniciou uma campanha de arrecadação de água, ração, produtos de higiene e alimentos.

“Nosso time também fará o que for possível e necessário para ajudar no resgate dos nossos irmãos e irmãs, dos nossos animais e qualquer alma que necessite de apoio neste momento de incertezas e dificuldade”, disse Alan.

Estes são os endereços dos escritórios para receber doações até às 18h:

LEIA + NOTÍCIAS

📍REGIÃO CENTRAL: Rua João Jacob Rohwedder, nº 77 – Centro

📍REGIÃO SÃO JUDAS: Rua das Faia, nº 16 – Residencial Recanto das Árvores

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP