Prefeituras organizam campanhas de doações para o Rio Grande do Sul

Americana arrecada doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

A Prefeitura de Americana, por meio da Defesa Civil, com apoio do Tiro de Guerra de Americana, realiza, a partir desta segunda-feira (6), uma campanha de arrecadação de alimentos, água, roupas e produtos de higiene pessoal para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Também são recebidos pacotes de ração para cães e gatos.

As doações podem ser entregues das 9h às 15h na Defesa Civil (Avenida Bandeirantes, nº 2.250, ao lado do Corpo de Bombeiros) e das 8h às 11h30 e das 13h às 16h no Tiro de Guerra (Rua Florindo Cibin, nº 2.675).

O prefeito Chico Sardelli, junto do vice-prefeito Odir Demarchi, acompanhou o início da campanha na sede da Defesa Civil, na manhã desta segunda.

“Ficamos felizes por ver que as doações já estão chegando para nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Americana está sensibilizada e mais uma vez vai demonstrar sua solidariedade. Agradeço ao subtenente Muniz, do Tiro de Guerra, e toda equipe da nossa Defesa Civil pela mobilização”, disse o prefeito Chico.

“Estamos assistindo a uma tragédia no Rio Grande do Sul. Felizmente estamos na condição de sermos solidários e ajudarmos a diminuir o sofrimento das pessoas com gestos como as doações que vamos arrecadar”, lembrou o vice-prefeito Odir.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta, a Defesa Civil do Estado de São Paulo encaminhou agentes para o Rio Grande do Sul para organizar a ação e receberá as arrecadações feitas pelo município.

“Os agentes estão se organizando para acessar as localidades que estão ilhadas. É muito importante ajudar as famílias, tendo em vista a urgência da situação. Contamos com a colaboração da população”, destacou Miletta.

A mobilização ocorre a exemplo de outros eventos climáticos extremos recentes que também contaram com doações de Americana para a população atingida, como a tempestade que atingiu o Litoral Norte de São Paulo em 2023.

LEIA TAMBÉM: Grupo da região do ‘Cadeia Para Maus-Tratos’ vai ao RS levar doações

Prefeitura de Santa Bárbara recebe doações para as vítimas do RS

A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste recebe doações de pessoas e instituições que queiram ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Neste momento o governo gaúcho solicita produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e água potável. As doações devem ser encaminhadas à Defesa Civil do município, localizada na Rua Graça Martins, 464, Centro, de segunda a sexta-feira, das 6 às 18 horas.

As doações serão levadas ao Fundo Social e Defesa Civil do Estado de São Paulo e transportadas voluntariamente pelas companhias aéreas Azul, Gol e Latam. O transporte rodoviário está comprometido.

Podem ser doados: sabonete, shampoo, condicionador, escova e creme dental, desodorante, aparelho de barbear e absorvente; detergente, sabão em barra, sabão em pó, limpador multiuso, desinfetante, água sanitária, pano de chão, rodo, vassoura e balde e água potável.

Serviço:

Doações para as famílias do Rio Grande do Sul

Local: Defesa Civil de Santa Bárbara d´Oeste (Rua Graça Martins, 464, Centro)

Horário: de segunda a sexta-feira, das 6 às 18 horas

Prefeitura de Nova Odessa recebe donativos para vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul

Em meio à comoção nacional diante da tragédia climática ocorrida no Rio Grande do Sul nos últimos dias, a Prefeitura de Nova Odessa assume um papel importante como centro de recebimento de doações dos munícipes que desejam auxiliar a parcela da população gaúcha que teve sua vida devastada pelos alagamentos dos rios.

A partir desta segunda-feira, dia 06 de maio, até sexta-feira, dia 10, todos os interessados podem entregar suas doações de alimentos não perecíveis, água, produtos de limpeza, ração e roupas em bom estado no saguão do Paço Municipal, localizado na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro. O Paço abre diariamente, das 8h30 às 16h30.

Podem ser doados alimentos não perecíveis – como arroz, feijão, óleo e macarrão –, produtos de limpeza e higiene pessoal em geral, água potável, brinquedos, ração para animais e roupas, que devem ser do mesmo tamanho e identificadas ao lado de fora da sacola. “É importante que as roupas sejam identificadas pois serão destinadas às pessoas certas, ao contrário dos alimentos e demais doações, que terão sua distribuição coletiva”, explicou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

“É importante ressaltar também que cada doação, por menor que pareça, representa um gesto de solidariedade capaz de trazer esperança para aqueles que perderam tudo na tragédia. Ao estender a mão ao próximo, cultivamos juntos valores de compaixão, generosidade e solidariedade, fortalecendo os laços comunitários e promovendo um senso de pertencimento e responsabilidade social”, acrescentou o prefeito.

SOLIDARIEDADE

Neste último domingo, o prefeito Leitinho esteve pessoalmente na cidade de Sorocaba, que também promove uma força-tarefa de doações para ajudar famílias gaúchas em estado de vulnerabilidade e desalojadas. Leitinho entregou um primeiro carregamento de doações, incluindo produtos de limpeza encaminhados pela empresa novaodessense Barbarex.

De acordo com o prefeito Rodrigo Maganhato, mais conhecido como Rodrigo Manga, já foram recebidas mais de 35 toneladas de doações em Sorocaba, que funciona como uma “central de doações”. “Mobilizamos toda a população de Sorocaba e demais cidades para juntos arrecadarmos doações para o RS. Conseguimos duas aeronaves e dois caminhões que vão levar os mantimentos para os atingidos no Sul”, declarou Manga.

O prefeito Leitinho parabenizou o colega de Sorocaba e sua primeira-dama pela iniciativa. “O Manga é uma pessoa que tem um coração bom e quer ajudar todo mundo. Nova Odessa se solidariza com o Rio Grande do Sul e vamos arrecadar mais mantimentos e doações para enviar aos nossos irmãos que estão precisando”, declarou o novaodessense.

EM NOVA ODESSA

Lembrando que, em Nova Odessa, as doações podem ser feitas diariamente no Saguão do Paço Municipal, localizado na Avenida João Pessoa, nº 777, das 8h30 às 16h30. Alimentos não perecíveis, água, roupas, ração e produtos de limpeza podem ser doados. As doações serão recebidas nesta semana, de 06 a 10 de maio, e depois encaminhadas diretamente para o Rio Grande do Sul.