O vereador de Americana Jr Dias apresentou uma indicação solicitando a padronização

dos uniformes dos profissionais que atuam nessa importante frente de trabalho em Americana. Em uma iniciativa voltada para a segurança dos munícipes e dos próprios agentes de combate à Dengue.

O pedido surgiu após inúmeros relatos de dificuldades enfrentadas tanto pelos moradores quanto pelos próprios agentes de Dengue. A falta de identificação clara dos profissionais tem gerado situações de conflito, onde a entrada nas residências é muitas vezes impedida devido à ausência de uniformes, credenciais ou qualquer forma de identificação oficial.

“Estamos recebendo frequentemente, reclamações de moradores e dos próprios agentes que trabalham no combate a Dengue quanto à dificuldade de identificação do profissional por parte dos munícipes. Essa falta de identificação não apenas prejudica as medidas efetivas de combate a doença, mas também ocasiona riscos tanto para os agentes quanto para os munícipes”, disse Juninho Dias.

A situação se agravou a ponto de ocorrerem casos de discussões e até mesmo quase agressões físicas, devido à desconfiança gerada pela falta de identificação clara dos profissionais.

Para resolver esse problema e garantir a eficácia das ações de combate à Dengue, Juninho Dias ressaltou a necessidade urgente da padronização dos uniformes, bem como a necessidade de uma divulgação ampla para que a população esteja ciente e possa colaborar com os esforços de combate à doença.

“A padronização dos uniformes dos agentes de combate à Dengue é uma medida essencial para garantir a segurança tanto dos profissionais quanto dos munícipes. Com a devida publicidade e adesão da população, poderemos tornar Americana uma referência no combate à Dengue”, enfatizou o vereador.

A indicação de nº 4294/2024 agora segue para análise e deliberação pelas autoridades competentes, visando implementar medidas que contribuam para a proteção da saúde pública e o bem-estar da comunidade.