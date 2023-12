O que os brasileiros estão buscando para se refrescar no ano mais quente da história

2023 ainda nem acabou e já é considerado como o ano mais quente da história do planeta. Com tanto calor, a população vem buscando as mais diversas formas de se refrescar. E não são apenas as pessoas que sofrem com o calorão, é preciso ter cuidado também com a saúde dos bichinhos de estimação com as temperaturas elevadas.

Para entender as formas que a população está buscando para enfrentar os dias quentes, o Guia dos Melhores, plataforma de avaliação de produtos online, realizou um levantamento que apresenta quais são os produtos para se refrescar que os brasileiros mais tem buscado no Google. O estudo considera os dados relativos ao período de novembro de 2022 e outubro de 2023.

Produtos mais buscados para conter o calor:

– Ventiladores de pescoço: o item que apresentou maior crescimento de buscas no Google no último ano é uma novidade no Brasil. Os queridinhos dos coreanos ganharam espaço nas redes sociais, principalmente no TikTok, e agora estão famosos entre os brasileiros. Os ventiladores de pescoço apresentaram um crescimento de buscas no Google de 421% dentro do período. O acessório, por ser portátil, tem sido um dos aliados dos fãs na onda de shows que têm acontecido no Brasil.

– Ar condicionado portátil: a praticidade do ar condicionado portátil tem atraído os brasileiros. A procura pelo produto teve um aumento de 172% no último ano, com destaque para os meses de agosto, setembro e outubro, período no qual iniciaram as ondas de calor no Brasil, em que as buscas chegaram a crescer em 307%.

– Ar condicionado: em volume de buscas, o ar condicionado ainda é o produto mais buscado pelos brasileiros para conter o calor, com a procura do item no Google ultrapassando a marca dos dois milhões apenas no mês de setembro de 2023. Ao longo do ano, as buscas cresceram em 82%.

– Ventiladores: o bom e velho ventilador ainda é o principal aliado de muitos brasileiros, sendo uma alternativa eficiente mas também mais econômica. Com aumento de 50% na procura pelo item ao longo do ano, os ventiladores foram buscados mais de um milhão e quinhentas vezes no mês de setembro.

– Leques: um produto menos tecnológico mas que pode ser facilmente transportado, o leque também é uma opção de item portátil que pode auxiliar no controle do calor ao longo do dia. O acessório, que teve crescimento de 49% no ano, também foi companheiro de muitos fãs nas turnês realizadas no Brasil.

– Tapete gelado para pets: os tapetes gelados feitos para os bichinhos da família vêm se popularizando cada vez mais e se mostram como opções eficazes para refrescar os animais. As buscas pelo produto cresceram 22% ao longo do ano mas, nos últimos três meses, com a chegada do calor intenso, esse número chegou a aumentar em 236%.

“Com as temperaturas atingindo cada vez novas marcas, as pessoas já estão tendo que se adaptar. Para além dos produtos mais conhecidos, que certamente seguirão sendo essenciais para as temporadas de calor elevado, é muito interessante ver o surgimento ou a aderência de itens novos no mercado. Na internet, a gente vê que as pessoas buscam as mais diversas alternativas quando não podem ter um item como o ar condicionado em casa. Vale tudo para se refrescar, seguir saudável e enfrentar os dias de calor que ainda virão por aí”, comenta Eduardo Scherer, fundador do Guia dos Melhores.

