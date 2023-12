Incêndio atinge depósito de reciclados na Cid Jardim

Um incêndio atingiu um depósito

de materiais reciclados na Cidade Jardim em Americana na noite desta quinta-feira. O Corpo de Bombeiros atuou para conter o fogo que gerou labaredas altas.

O chamado para o atendimento do CB se deu por volta das 21h. O trabalho foi intenso e o fogo terminou de ser extinto e local deixado em segurança por volta da 1:00h da madrugada.

Segundo os bombeiros, aparentemente o incêndio deu início a um veículo e se propagou para o materiais de recicláveis .

Rua Uirapuru 455, cidade jardim

Viaturas de Americana e N.odessa atuaram na contenção do fogo.

