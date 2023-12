Americana no topo, por Chico Sardelli

Essa semana, uma servidora pública com mais de 20 anos de prefeitura me marcou com uma frase. “Prefeito, Americana voltou à 1ª divisão. Voltamos para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído”. Acolhi o elogio com humildade e pé no chão. Mas faço questão de iniciar esse texto com esse relato porque senti muito orgulho ao ouvir essa fala.

Orgulho não de mim ou da nossa gestão. Mas orgulho da população americanense, que resgatou seu sorriso e sua autoestima em 2023. A frase dita pela servidora tem um significado muito especial para mim. Afinal, quando fui presidente do Rio Branco, tive a alegria de poder conduzir o Tigre à 1ª divisão do futebol paulista. Agora, à frente da Prefeitura de Americana, trabalho com o mesmo afinco e dedicação para recolocar nossa cidade no topo. Não para sermos mais do que ninguém, mas para oferecer aos americanenses cada dia mais qualidade de vida.

Qualidade de vida que se faz com muito trabalho. E fizemos em 2023 com a reabertura da UPA 24 horas do São José, com o recapeamento de mais de 60 ruas e avenidas, com a 1ª colocação no programa Município VerdeAzul, com a remodelação viária da região do portal, com a realização de grandes eventos culturais e esportivos, com três novos reservatórios de água, com recorde na geração de emprego, com a revitalização de praças e espaços de lazer, com nova frota e novo armamento da Guarda Municipal, com uma educação conectada com o futuro, com iluminação de LED em 100% das ruas e avenidas, entre outras ações.

E como eu sempre digo: tudo isso é nossa obrigação. Sempre sonhei em ser prefeito de Americana. Batalhei muito para isso e me dedico por inteiro ao propósito de fazer nossa cidade voltar a brilhar. Estou contente e realizado com aquilo que já fizemos. Mas existe ainda aqui no peito um coração inquieto por fazer mais. Muito mais. E é para isso que estamos arregaçando as mangas para o futuro. O novo ano se aproxima e, com ele, novas boas notícias. 2024 entrará para a história de Americana com o investimento de R$ 38 milhões em recapeamento e pavimentação, com a nova maternidade do Hospital Municipal, que irá oferecer conforto às mamães no momento mais especial de suas vidas, com o novo Núcleo de Especialidades, a nova UPA 24 horas na região do Parque Gramado, com as casas do Programa Vida Longa, mais dois novos reservatórios de água, e tantos outros investimentos importantes na área social, do lazer e do esporte.

Tenho um compromisso com o povo americanense, e continuarei me dedicando por inteiro para elevar a cada dia mais a qualidade de vida de Americana, a cidade que voltou ao topo, “voltou à 1ª divisão”, voltou a sorrir!

Chico Sardelli

Prefeito de Americana

