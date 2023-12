Viagem de carro: confira os itens essenciais que precisam ser revisados

Pegar a estrada e aproveitar ao máximo o período de férias fazem parte da programação do final de ano de muitas famílias brasileiras. E para garantir uma viagem segura, tranquila e sem imprevistos, estar com a revisão do veículo em dia é essencial. “A manutenção correta do carro evita falhas mecânicas que podem atrapalhar a viagem e até mesmo provocar acidentes”, alerta Erivaldo Paulino, gerente de Assistência Técnica do Grupo Germânica.

Nas oficinas das concessionárias do Grupo Germânica, a procura pelo serviço de revisão de veículos cresceu 20% desde o início de dezembro. “O movimento começou a aumentar em novembro, mas o pico ocorre sempre em dezembro, com a proximidade das férias”, explica Paulino.

Na revisão preventiva, o veículo passa por um check-up que inspeciona diversos componentes, como sistema elétrico, sistema de freios e motor. Mas o gerente explica que nem todos os itens precisam ser, necessariamente, trocados. A substituição é feita de acordo com a necessidade. Os especialistas do Grupo Germânica explicam quais os principais componentes avaliados na revisão e a importância de manter a manutenção desses itens em dia para garantir uma viagem tranquila.

Sistema de freio – é considerado um dos principais itens de segurança do veículo. A manutenção em dia é primordial para garantir o bom funcionamento dos seus componentes. “Para quem vai ao Litoral, por exemplo, a preocupação com o sistema de freios deve ser ainda maior porque a descida prolongada sobrecarrega o sistema de forma excessiva e a anormal”, alerta. O sistema de freios possui uma gama de componentes, como fluido de freios, pastilhas e discos. Na revisão, todos os itens são inspecionados.

Sistema elétrico – é composto por diversos itens, como farol, seta, comandos de travas e luz de painel, entre outros. Além desses itens, a revisão preventiva também é feita na bateria, parte fundamental para o funcionamento do carro. “Para que outras peças do veículo funcionem corretamente a bateria precisa estar em ordem”, observa.

Cinto de segurança – o uso do cinto de segurança é obrigatório, mas para garantir a proteção do motorista e passageiros é preciso que ele esteja funcionando corretamente. Na revisão, os profissionais fazem um teste para avaliar se as travas estão operando corretamente e se não há nenhum dano nos cintos.

Pneus – o bom estado de conservação dos pneus é essencial para uma viagem tranquila. Na revisão, os técnicos avaliam se há partes mais gastas que outras e se há necessidade de alinhamento e balanceamento. Maílson da Silva Teixeira, um dos mecânicos do Grupo Germânica, explica que na oficina é feita uma medição para avaliar se a margem de segurança que aponta a medida mínima de desgaste do pneu está dentro dos padrões de segurança. A inspeção também é feita no estepe.

Sobre o Grupo Germânica

O Grupo Germânica está há 53 anos no mercado e é uma das maiores redes de concessionárias do Interior de São Paulo. Tem 38 lojas no estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. www.grupogermanica.com.br

