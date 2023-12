Tênis de mesa de Americana premia melhores do ano

O tênis de mesa americanense encerrou a temporada 2023

com mais uma etapa do Torneio do Ranking da modalidade, realizado pela Secretaria de Esportes. A competição teve 10 etapas durante o ano e contou com a participação de 190 atletas de várias cidades, divididos nas categorias A – Principal (idade livre), B – Intermediária (idade livre) e C – Iniciante (até 15 anos).

A 10ª e última etapa reuniu cerca de 50 mesa-tenistas no último dia 13, no Centro de Treinamento localizado no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha – Centro Cívico. Confira os vencedores:

Categoria A

1º lugar: André Leitão

2º lugar: Robson Ferraz

3º lugar: Kaique Moraes e Adilson Paulino

Categoria B

1º lugar: Edilson Oliveira

2º lugar: Igor Santarosa

3º lugar: Eduardo Celcius e Samuel Henrique de Paula

Categoria C

1º lugar: João Pedro Oliveira

2º lugar: Gustavo Inokuma

3º lugar: Enzo Daniel e Felipe Gelain

Com a realização da última etapa, foram premiados também os melhores mesa-tenistas do ano, de acordo com a classificação final do Ranking de Tênis de Mesa. Confira o resultado:

Categoria A

1º lugar: Frederico Martins

2º lugar: Adilson Paulino

3º lugar: Robson Ferraz

Categoria B

1º lugar: Igor Santarosa

2º lugar: Edilson Oliveira

3º lugar: Angelina Angelicci

Categoria C

1º lugar: Gustavo Inokuma

2º lugar: João Pedro Oliveira

3º lugar: Felipe Gelain

Liga Paulista

Após o encerramento do Torneio do Ranking, a equipe de tênis de mesa da Secretaria de Esportes disputou o Top 16 da Liga Paulista, competição que reúne os 16 melhores atletas de cada categoria, realizada no domingo (17) no Clube Cristóvão Colombo, em Piracicaba.

Americana conquistou a 4ª colocação no evento. “Parabenizamos todos os nossos mesa-tenistas pelo desempenho durante o ano. Foi uma temporada bastante positiva, de muita evolução, e esperamos continuar focados e ainda mais dedicados em 2024”, celebrou o professor Maurel Luchiari.

“Nosso tênis de mesa está muito bem representado nos campeonatos pela região, e os torneios realizados aqui no novo Centro de Treinamento foram um verdadeiro sucesso. Parabéns a todos os atletas e aos nossos professores pelo empenho. Seguimos juntos no ano que vem para fazermos nosso esporte crescer ainda mais”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

