A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste está finalizando a construção do canteiro central da Avenida Tiradentes, entre a Avenida Monte Castelo e a Rua Dom Manuel, no Jardim Primavera.

Após a implantação de guia e sarjeta e a construção de calçada em concreto estampado, nesta sexta-feira (12) foi feito o arremate nas laterais do canteiro com a aplicação da massa asfáltica. O novo canteiro proporciona segurança aos motoristas e pedestres que passam pela via.

Os serviços seguem em uma segunda etapa, que compreende a aplicação de concreto estampado no conteiro central já existente, entre as ruas Prof. Antônio Arrruda Ribeiro e José Bonifácio.

Em virtude da obra o trânsito na Avenida Tiradentes sofre alteração com períodos de interdição parcial ou total. A Prefeitura pede a atenção e compreensão dos motoristas que trafegam por esta via.