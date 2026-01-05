Obras de arte em residenciais se consolidam como tendência no mercado imobiliário

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura

A presença de obras de arte em empreendimentos residenciais tornou-se uma forte tendência no mercado imobiliário brasileiro: fachadas, halls, praças e áreas comuns recebem intervenções artísticas para criar identidade, elegância e acolhimento. Sorocaba passa a integrar esse movimento com a instalação da escultura “Encontros”, um monumento com mais de 7 toneladas, criação exclusiva do renomado arquiteto sorocabano Guto Requena.

A obra, concebida como uma peça contemplativa e funcional, que une tecnologia, arte e mobiliário urbano, está instalada na praça de convivência do Planeta Square Garden, uma área aberta ao público que oferece um espaço para descanso e vivência coletiva.

Tendência que se fortalece

Assim como em grandes centros urbanos, a instalação de obras de arte em condomínios busca humanizar a arquitetura, criar marcos culturais e valorizar os empreendimentos. Peças assinadas por artistas reconhecidos têm se tornado parte de projetos que desejam entregar não apenas unidades residenciais, mas também experiências estéticas e emocionais.

“Com essa escultura, Sorocaba reforça a importância do urbanismo afetivo e da arte na rotina das cidades, elevando a qualidade de vida e o sentimento de pertencimento. Ela já se tornou um símbolo da gentileza urbana que a Construtora Planeta busca promover”, comenta Caio Fernandes, Diretor Comercial e de Marketing da Construtora Planeta.

“Encontros” é uma criação exclusiva do renomado arquiteto sorocabano Guto Requena.



Arte como identidade urbana

Segundo o Estúdio Guto Requena, a obra foi modelada digitalmente e produzida em aço corten, um material de alta resistência pensado para atravessar gerações. A peça, de aspecto robusto, tem acabamento em tons de cobre e marrom que se transformam com o tempo – com chuva e sol, o material se oxida e muda de cor. “Queremos que ela seja um marco da cidade, um local de memória, em que as pessoas tirem fotos, descansem e convivam. A obra tem todos esses sentidos reunidos e é viva, feita para resistir”, afirma Requena.

Inspirada no Caminho do Peabiru, antiga rede de trilhas indígenas que conectava o litoral paulista ao Peru e que, segundo estudos, passava pela região de Sorocaba, a obra incorpora palavras em tupi ao longo da instalação, criando um percurso que narra a chegada à cidade. “A obra fala sobre memória e pertencimento. É uma honra criar um monumento para o lugar onde nasci. A arte em empreendimentos imobiliários tem um papel social e cria identidade, personalidade e conexão entre o morador, o espaço e a cidade”, destaca Requena.

Guto Requena visita o empreendimento.

Sobre o arquiteto

Guto está à frente do Estúdio Guto Requena, que já recebeu prêmios nacionais e internacionais e expôs projetos em diversos países. O arquiteto é professor convidado da Université Sorbonne em Paris. Desde 2011, ele cria, escreve e apresenta programas de TV sobre arquitetura e design – Guto é apresentador do “Queer Eye Brasil” na Netflix. É, ainda, fundador do Juntxs – Laboratório de Estudos sobre Empatia, Design e Tecnologia, desenvolvendo instalações interativas e imersivas.

O empreendimento

O Planeta Square Garden, empreendimento que abriga a obra de Guto Requena, é composto por dois condomínios residenciais – o Highline Park e o Millennium Park – além da torre comercial Ellipse Tower. Seus edifícios são integrados por uma praça arborizada totalmente aberta ao público. O complexo de uso misto, que incorpora uma visão contemporânea que aproxima arte, natureza e urbanidade, é um projeto inédito na região e está localizado no Portal da Colina, próximo a importantes vias de acesso, como as avenidas Washington Luís, Antônio Carlos Comitre e a Rodovia Raposo Tavares.

Sobre a Planeta

Com 27 anos de história, a Construtora Planeta é a principal referência do mercado imobiliário de Sorocaba (SP) e a 31ª maior construtora do país (Ranking Intec 2025). Tem um portfólio de 67 empreendimentos entregues com excelência, que fazem dela a marca mais lembrada da cidade no segmento, segundo as pesquisas Top of Mind 2025 (Ipeso) e Ipecs/FUA. A empresa é reconhecida por seu foco em inovação, tecnologia e sustentabilidade, sendo responsável por marcos arquitetônicos e urbanísticos como o Ícone Planeta, vencedor do Prêmio Master Imobiliário 2024, e o Boa Vista Square, maior empreendimento imobiliário da história de Sorocaba.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP