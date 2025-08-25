Obras da nova UBS do Jardim da Balsa 2 avançam para o alicerce

As obras de construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim da Balsa 2, em Americana, seguem em ritmo acelerado. Nesta sexta-feira (22), teve início a concretagem do alicerce. A unidade está sendo erguida na Rua Rio Jari, ao lado da Comunidade Santo Expedito.

Com 596,12 m² de área, a UBS foi planejada para oferecer atendimento completo e acolhedor, em espaços amplos, acessíveis e funcionais. A estrutura contará com consultórios ginecológico e odontológicos, salas multiprofissionais, além de áreas para vacinação, medicação, curativos, coleta de exames e amamentação.

O projeto inclui ainda sala de práticas coletivas, espaço lúdico, escovódromo para ações de saúde bucal e áreas de integração das equipes. Para maior conforto dos usuários, haverá recepção, sala de espera, área verde de descompressão e espaço ao ar livre para atividades.

Os sanitários serão distribuídos em diferentes pontos, incluindo banheiros acessíveis para pessoas com deficiência (PCD), além de opções femininas, masculinas e infantis com fraldário.

“Chegar à etapa da concretagem do alicerce representa muito mais do que um avanço físico da obra: é a base sólida de um projeto que vai transformar o atendimento em saúde no Jardim da Balsa 2. Estamos lançando os fundamentos de uma estrutura moderna, pensada para garantir qualidade, humanização e eficiência, fortalecendo a atenção primária e aproximando ainda mais os serviços de saúde da população”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“O alicerce que começou a ser concretado hoje simboliza a sustentação de um modelo de cuidado inovador. Cada metro quadrado projetado aqui foi pensado para acolher, organizar fluxos e proporcionar bem-estar tanto para os usuários quanto para as equipes. É emocionante ver essa base tomar forma, pois ela será o suporte para uma unidade que vai transformar a experiência em saúde da comunidade”, afirmou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

O investimento total é de R$ 2.551.108,33, sendo R$ 2.435.976,00 provenientes do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e R$ 115.132,33 de contrapartida da Prefeitura. O acompanhamento técnico e documental é feito pela Secretaria de Gestão de Convênios, responsável também pela articulação para liberação dos recursos federais.

