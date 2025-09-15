Obras da UBS do Jardim Jacyra avançam com etapa de concretagem do alicerce

Leia Mais notícias da cidade e região

As obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Jacyra, em Americana, avançam com a etapa de concretagem do alicerce, executada nesta sexta-feira (12). O prédio está sendo construído na Rua dos Cravos, esquina com a Avenida Castelhanos, entre as regiões do Terramérica e da Cidade Jardim.

Os trabalhos no local começaram com a fase de fundação, com a perfuração do terreno e, nos últimos dias, a instalação das ferragens. Após a aplicação do concreto, os próximos passos compreendem a execução das alvenarias de embasamento, que servem como base para a construção, e as instalações sanitárias.

“Estamos avançando em mais uma etapa importante na construção da UBS do Jardim Jacyra. Em breve, a população dessa região contará com uma unidade moderna, funcional e acessível, que vai oferecer serviços de qualidade para todas as idades. Essa obra reflete o nosso compromisso em levar mais saúde, conforto e bem-estar para todos os americanenses”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Com uma área construída de 596,12 m², a unidade contará com consultórios ginecológico e odontológico, salas multiprofissionais, espaços para vacinação, medicação, curativos, coleta de exames e amamentação, além de áreas de integração para equipes, oferecendo um ambiente acolhedor, funcional e acessível à população.

Estrutura

A estrutura vai incluir também sala de práticas coletivas, escovódromo, um espaço lúdico e ambientes voltados à educação em saúde bucal, além de recepção, sala de espera, área verde de descompressão e espaço ao ar livre para atividades. Os banheiros serão distribuídos de forma estratégica, com opções para pessoas com deficiência (PCD), além de sanitários femininos, masculinos, infantis com fraldário e instalações próximas aos consultórios.

“Essa nova unidade vai proporcionar um atendimento mais completo e humanizado a toda a comunidade do Jardim Jacyra e arredores. Com consultórios, salas diversas e espaços dedicados à educação em saúde, nosso objetivo é que cada pessoa se sinta acolhida e segura ao buscar os cuidados necessários. Sem dúvidas, é um grande avanço para a nossa rede pública”, ressaltou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

A construção da nova UBS do Jardim Jacyra tem investimento total de R$ 2.859.116,09, sendo R$ 2.435.976,00 oriundos do Novo PAC e R$ 423.140,09 de contrapartida municipal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP