O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana avança com as obras do novo Centro de Reservação de Água da Vila Santa Catarina (CR-3). Nesta semana, a autarquia está executando a instalação do gradil e limpeza para a concretagem do novo calçamento. O CR-3 fica ao lado do Ginásio de Esportes do Jardim São Pedro.

O novo reservatório tem capacidade para 2,1 milhões de litros, que serão somados ao reservatório já existente, com capacidade de 4 milhões de litros. O sistema irá abastecer os bairros Vila Santa Catarina, Jardim São Pedro, Jardim São Paulo, Conserva, Vila Biasi, Nova Americana, Cidade Jardim, Parque Novo Mundo, Jardim Terramérica e Vila Mathiensen.

A próxima etapa é a interligação na rede que abastece os bairros da região do Parque Novo Mundo e Jardim Terramérica.

“Posteriormente, serão instalados bombas, painéis e motores da nova casa de bombas. A obra está avançando para entregarmos mais um reservatório para a cidade, reforçando o abastecimento à população”, diz o superintendente do DAE, Marcos Eduardo Morelli.

O CR-3 será interligado à nova subadutora da Avenida de Cillo, instalada no sentido Bairro-Centro até a Rua Fernando de Camargo, com 1,5 mil metros de extensão de rede. A nova rede vai beneficiar cerca de 23 mil pessoas e garantir o abastecimento de água durante pelo menos 15 anos.