A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), concluiu nesta terça-feira (19) a fresagem e o recapeamento asfáltico da Rua Portugal entre a Rua Albânia e a Rua Maria B. Boldrini, no Jardim Paulistano.

“Essa é a terceira via de grande extensão que foi recapeada nesta região. Além da Rua Portugal, no segundo semestre do ano passado recapeamos a Avenida São Jerônimo e a Rua França”, lembra o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Também foram fresadas e estão no processo de aplicação da massa asfáltica as ruas José Moreno e Atlas, no Jardim Alvorada, e posteriormente, a Avenida Lírio Correa, no Cariobinha.

O trabalho faz parte de um pacote de investimentos da Prefeitura para revitalizar 232 mil m² de ruas e avenidas localizadas nos bairros São Luiz, Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro, com a destinação de R$ 26.662.387,73 em recursos próprios.

Das 50 ruas e avenidas contempladas com a revitalização da malha viária neste pacote, 35 já foram fresadas e recapeadas pela Prefeitura de Americana.