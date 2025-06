Oficina livre de dublagem no MAC Americana segue com inscrições abertas

Seguem abertas as inscrições para a Oficina Livre de Edição de Dublagem, nesta sexta-feira (27), das 18h às 22h, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) Americana. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (19) 3408-4825, pelo e-mail [email protected], ou pessoalmente no museu, localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo. São, ao todo, 25 vagas.

A atividade é gratuita e livre para todos os públicos e vai propor uma prática de captação e edição de dublagem utilizando ferramentas gratuitas de edição e equipamentos portáteis. Não é preciso levar nenhum tipo de equipamento para participar.

O conteúdo será ministrado por Italo Yuri, formado em Rádio e TV e pós-graduado em Gestão Cultural Contemporânea. Yuri atua como produtor audiovisual, editor, cinegrafista e assistente de câmera e já realizou trabalhos em televisão e cinema. Atualmente, também é articulador do programa Cineclube Spcine e oficineiro do Pontos MIS.

“Convido os interessados em cinema a participar desta oficina, seja para aprofundar os conhecimentos em dublagem ou para alcançar novos conhecimentos”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

A oficina é promovida pelo Programa Pontos MIS, realizado em Americana por meio de parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

Serviço

Oficina Livre de Edição de Dublagem

Dia 27 de junho de 2025, das 18h às 22h

Faixa etária: Livre para todos os públicos

25 vagas

Inscrições no MAC Americana, no CCL (Av. Brasil, 1293, Jardim São Paulo)

Participação gratuita

