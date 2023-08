Omar reúne prefeitos no título de cidadão em Nova Odessa

O título de cidadão dado a Omar Najar reuniu prefeitos

na noite desta quarta-feira em Nova Odessa. Os chefes do executivo de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) e de Americana Chico Sardelli (sem partido) participaram da entrega da honraria.

Além de ON, também receberam títulos o empresário de Americana Roberto Faé e o deputado estadual Itamar Borges (MDB). As honrariasa Omar e Beto Faé foram propostas pelo vereador Oséias.

Já a honraria ao deputado Itamar (que não compareceu, em enviou vídeo de agradecimento) foi proposta pelo então vereador Professor Antonio- hoje secretário de educação do município.

A presença de Leitinho e Chico mostra grande prestígio de ON no meio político e nas duas cidades.

